法學者評蔡英文政績 民主等3大外交訊號獲國際信賴

法國軍事學校戰略研究所16日刊出政策簡報，聚焦蔡政府時期透過巧實力成功向國際釋放的3大外交訊號：民主價值、供應鏈地位、捍衛決心。作者Earl Wang告訴中央社，這是蔡英文留給台灣的政績。

法國國防部所屬的軍事學校戰略研究所（IRSEM）16日出版最新政策簡報，以「巧實力：蔡英文政府的外交政策訊號」為標題，回顧前總統蔡英文任內釋放的3大外交訊號，及能在國際上獲得可信度的原因。

去年10月中蔡前總統旋風訪歐，以「傳達台灣人民捍衛民主自由的決心，並持續深化台歐關係」大獲輿論支持，其背後採取的外交巧實力功不可沒。

巧實力結合硬實力與軟實力，涉及外交、遊說、影響力、斡旋等策略運用。而外交訊號理論綜合政治與傳播學，透過言語和行動的策略溝通來影響其他行為者的看法和行為，為巧實力的一環。

但文章指出，外交訊號若只有口號，容易失去可信度，訊號也不會被嚴肅看待。蔡政府時期的3大外交訊號都有成本存在，也因此被國際廣泛接收。

文章表示，蔡英文首先強調的，是台灣為民主聯盟一員的訊號，並盼理念相近國與台灣團結一致。這是「聯盟訊號」類型的外交訊號策略，用以提升聯盟成員的共同價值觀、利益與歸屬感。

而成本就是台灣對於烏克蘭的支持，以及在全球合作暨訓練架構（GCTF）等機制的參與，都積極提供實質援助與訓練。

第二，是確立台灣在全球價值鏈中的策略地位，為「地位標榜」類型的訊號。建立台灣在科技產業的角色，以及在國際產業鏈中的品牌與重要性。

蔡英文曾強調，台、美、歐產業在建構「更安全、更有彈性供應鏈」上具有高度互補性。對於這項訊號策略，台灣透過科技產業如台積電在美國、日本、德國的海外布局，推動帶有成本的行動，也就是「盟友外包」（Friendshoring）。

蔡政府發出的第三個訊號則是決心維護台海和平穩定，同時增強防衛能力。這是「威脅和紅線」類型的訊號，劃定紅線並提出威脅措施來對付違法行為，訊號不僅是給潛在威脅者，也發送給可能支持的夥伴國家。

文章指出，蔡英文2022年國慶演說時確切表明台灣紅線：國家主權與民主自由生活方式，以及與北京對話來來維持台海穩定和平的決心。而訊號伴隨的成本，就是增加備戰能力和軍事支出，包括強化台灣軍備自主研發、製造的能力。

作者Earl Wang為巴黎政治學院（Sciences Po）國際關係研究中心（CERI）研究員，同時也為法國軍事學校戰略研究所兼任研究員。

Earl Wang於22日接受中央社電訪時表示，「蔡前總統外交穩健，結合硬實力和軟實力，也就是巧實力，獲得許多國家接受甚至支持。她不躁進，穩定處理和盟邦或北京的關係」。

如作者在文章中分析，他告訴記者，有趣的是，雖然途徑與立場不同，但現任總統賴清德與新北市長侯友宜在競選時提出的外交方向，與蔡英文都大同小異。他們要釋放的訊號都是為了維護台灣的生存，以及民主自由的生活方式，「我覺得這是蔡政府留下的最大的政績」。

美國總統川普（Donald Trump）回歸白宮，恐影響歐洲的印太戰略。Earl Wang指出，川普傾向退出多邊主義，在印太戰略上，美國將以一對一的雙邊關係為主，「完全利益導向」。

在充滿不確定性的時刻，Earl Wang認為，歐洲一定不能放掉印太地區，尤其是川普2.0後將忽略盟邦，「歐洲更應去填補在印太推動多邊合作這塊涉及理念和價值的真空，這也是歐盟的優勢」。

儘管歐盟戰力不及美國，但在網攻、境外涉入等廣義安全上，歐盟也頗多著墨，「歐盟應繼續推動，但這有賴歐盟內部團結，如匈牙利、斯洛伐克等」。Earl Wang也透露，在安全議題與訊息交流上，台歐一直都有在密切合作。