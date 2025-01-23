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京華城案台北地院今日首開準備庭 傳喚邵琇珮、彭振聲、李文宗

京華城案台北地院今日首開準備庭 傳喚邵琇珮、彭振聲、李文宗

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，傳喚台北市前副市長彭振聲出庭。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，傳喚台北市前副市長彭振聲出庭。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，傳喚台北市都委會前執行秘書邵琇珮、台北市前副市長彭振聲出庭，再提解在押的柯辦前主任李文宗問案。其中，邵轉為汙點證人，與彭均在偵查中自白犯圖利罪，柯文哲則於農曆年後開庭審理。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案去年12月26日遭北檢起訴，其中柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗移審，北院2次裁定4人可交保，但檢方抗告成功，台灣高等法院撤銷，北院表示「基於尊重審級制度」，及考量前次裁定後，檢察官於抗告理由所提出關於羈押必要性的事證等，第三度移審庭後裁定柯等4人均羈押禁見；當時支持柯的立委林國成在法庭大喊「政治辦案」。

法院重大金融犯罪專庭承審京華城、政治獻金案，今天首度開庭，排定上午9時30分傳喚台北市都委會前執行秘書邵琇珮、10時15分傳喚台北市前副市長彭振聲、11時傳喚柯辦前主任李文宗。

檢方起訴指出，邵琇珮為仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，終坦承己過，勇敢面對己罪，犯後態度為佳，建請量處5年徒刑，偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，請依法遞減至1年3月，宣告緩刑。

彭振聲涉在北市副市長任內，明知違法圖利財團百億元不法利益，敗壞官箴，但因偵查中坦承犯行，檢方將原求刑6年依法減為3年；北院移審庭日前裁定彭原求刑6年依法減為3年，褫奪公權3年。

否認犯罪的李文宗則被控任職台北捷運公司董事長時，與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名，收受威京集團主席沈慶京賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，又積極指示胞妹李文娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，依貪汙違背職務收受賄賂罪，具體求處10年徒刑併科罰金1千萬元，褫奪公權5年；公益侵占政治獻金罪嫌量處5年徒刑；對眾望基金會背信罪嫌，量處2年4月。

台北市前副市長彭振聲（左）。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲（左）。圖／聯合報系資料照片

台北市都委會前執行秘書邵琇珮。圖／聯合報系資料照片
台北市都委會前執行秘書邵琇珮。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，再提解在押的柯辦前主任李文宗問案。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地方法院今首度開庭，再提解在押的柯辦前主任李文宗問案。記者陳正興／攝影

北市 彭振聲 李文宗 柯文哲 邵琇珮

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