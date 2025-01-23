韓國瑜談訪美「爆大紅盤」 ：距川普僅25公尺、見新政府官員

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團22日結束行程，韓國瑜指出，代表團22日上午與川普政府負責亞洲事務的官員見面。

賴清德總統指派韓國瑜率跨黨派代表團參加川普就職典禮；代表團22日上午分別拜訪華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）和傳統基金會（Heritage Foundation），並於下午結束行程，預計乘火車至紐約，擬23日凌晨搭機返台。

至於外界預期代表團22日上午會與美國在台協會（AIT）會面，不過韓國瑜說明，代表團並未與AIT見面，而是與川普政府主管亞洲事務和台美關係的官員會面，不過基於台美默契，不便揭露姓名。

媒體詢問代表團見到的是代理官員，還是川普提名的官員？韓國瑜沒有回答，只說已向美國承諾不會公布會面細節，但同意是新政府新官員。

韓國瑜說，代表團在會中提及台美進一步合作的可能性，包括製藥、海巡、教育、半導體和人工智慧（AI）等議題。

而代表團此次未與AIT官員見面，民進黨立委王定宇說，AIT正在過渡期，舊的人去職、新的人還沒任命，這樣的行程安排很合理；王定宇說，AIT主席羅森伯格屬於拜登政府任命，代表團尊重川普政府，這次見的是政府部門官員。

代表團22日結束行程，韓國瑜再度對我駐美代表處表達肯定和感謝；韓國瑜表示，此次參加川普就職典禮，有僑胞為代表團捏一把冷汗，深怕最後鎩羽而歸，可能連入場的資格也沒有，沒想到爆出大紅盤。

韓國瑜指出，不光是代表團立委可以進到華府第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮，他與駐美代表俞大㵢也能夠進到國會大廈遊客中心（Capitol Visitor Center）的解放廳（Emancipation Hall）觀禮，甚至川普結束就職演說，還到解放廳再發表談話。

韓國瑜說，他與俞大㵢當時只與川普距離25公尺。

韓國瑜認為，此次行程獲得空前成功，有非常好的成果，與美方的互動聚焦台美關係、台灣安全和台美之間在科技、商業等議題上的交流與突破。

民進黨立委王定宇認為，前駐美代表蕭美琴於2021年的總統就職典禮，受邀在外國使節區觀禮，這次不但俞大㵢被邀請到使節區觀禮，還加上代表團團長，規格更高。

國民黨立委柯志恩則說，除了待遇升級，代表團這次不管對美方參、眾議員，還是面對智庫，三黨立委都口徑一致，也不斷向美方表示希望能解決台美雙重課稅的問題，盼聲音能被美方聽見。