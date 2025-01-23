【專家之眼】美國退出WHO 台灣仍應持續推動參加

美國總統川普宣誓就職後立即簽署一項行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。

川普真的對ＷＨＯ很不爽，他在第一任期就已經向ＷＨＯ提出退會的通知。但受限於美國國會有關退出此組織所通過的決議，以及 2020年總統大選競選連任失利，以及後續的拜登新政府擋下川普的退出計畫，美國仍繼續留在ＷＨＯ。

儘管川普不喜歡WHO，但歷屆美國民主與共和黨政府是採取支持台灣有意義參加不以國格為基礎的國際組織，此包括WHO和國際民航組織(ICAO)，川普政府亦然。

2020年9月，川普所任命的美國常駐聯合國代表凱莉.克拉夫特 (Kelly Craft)在紐約與我紐約經貿與文化代表處李光章處長會晤餐敘，當時克拉夫特就傳達川普總統支持台灣以「個別實體」（separate entity)的身分參加包括WHO和ICAO等國際組織的政策立場。

2021年元月，拜登宣誓就任總統前一周，原本計畫來台的克拉夫特臨時取消，改採視訊方式和蔡英文總統進行會談。根據美國國務院的說法，正值新舊政府交接時刻，所有官員出訪的計畫都必須停止。但克拉夫特表示是受到北京的反對和施壓，因此無法成行。在視訊會議中，蔡英文表達感謝她協助台灣參加聯合國體系專門機構的努力和貢獻。

去年9月，卸任後的克拉夫特大使終於如願來台參加「2024台北安全對話」，再度表示支持台灣加入聯合國和參與包括WHO和ICAO在內的國際組織。

如前指出，支持台灣有意義的參加不以國格為基礎的國際組織是美國民主與共和兩黨政府的共識政策。拜登政府執政期間，不但延續此立場，更進一步提出重新解讀1971年聯合國大會2758號決議的策略，並於2022年3月成立「美台國際組織工作小組」，就台灣加入或出席國際組織之方式和策略進行討論。美國國務院與台灣外交部官員派出代表出席此工作小組會議。

2023年12月、2024年6月、以及川普就職前十天，「美台國際組織工作小組」在華府召開。美國強調支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，參加WHO、 ICAO和其他國際組織，但美國也一再強調此作法不違華府所採取的「一個中國政策」。

川普受到美國國會有關退出WHO決議的限制，可能要經過一段時間才可如願退出。目前，WHO官員已大聲呼籲美國改變退出WHO的決定。美國國內公衛學者專家也撰文分析退出WHO對世界與美國公衛和醫療產業所帶來的可能不利影響。

台灣推動加入聯合國，以及聯合國體系下專門機構，尤其是WHO和ICAO，是既定重要外交政策。但要成功，最快、最有效的作法是想辦法推翻1972年第25屆WHA大會上所通過的第25.1號決議。

推翻第25.1號決議的最佳途徑是會員國重新解讀1971年聯合國大會驅逐「蔣介石的代表」的第2758號決議。這是一個難度極高的國際組織、政治、外交、法律戰，但也不盡然全無可能，畢竟聯合國大會所通過的決議不具法律約束性，決議的執行端賴會員國所採取的「一個中國」外交政策立場。當前的國際政治情勢與54年前相比的確出現明顯變化。

川普政府決定退出WHO，但美國不會退出聯合國。未來四年，川普會如何調整拜登總統所採取的「一個中國」政策？是否願意協助台灣推動重新解讀聯合國大會2758號決議的策略？此值得吾人密切觀察