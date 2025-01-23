柯爸傳病危 柯文哲戒護探視

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案涉貪被起訴，二度被收押迄今。柯文哲昨晚八時四十分突然在法醫戒護下抵達新竹台大醫院探視父親柯承發，身形明顯消瘦。台北看守所證實，醫院對柯承發發出病危通知，柯文哲依規申請探視，在院內停留約半小時後離開。記者詢問「柯爸還好嗎？」柯面色凝重、不發一語。

北所指出，柯文哲昨天下午由家屬檢具柯父病危資料，提出申請返家探視，所方依受刑人及被告返家探視辦法規定審核，並通知法院及報請矯正署核准後，即派員戒護柯外出探視。北所將持續注意柯文哲羈押中的身心狀況，必要時將提供專業心輔資源輔導。

柯承發高齡九十二歲，先前因騎單車摔車後住進醫院一病不起，並檢出罹癌，一度發出病危通知，後來病情逐漸好轉，從台大醫院轉至新竹台大分院，讓柯文哲母親何瑞英就近照顧，原本柯爸已恢復意識，還能簡單溝通，但柯卻在庭訊時透露，柯爸病況嚴重已陷入昏迷。

柯文哲涉京華城及政治獻金案，去年十二月廿六日被台北地檢署起訴，一度交保重獲自由，交保後，柯天天往返竹市探望臥病在床的父親，還與柯媽何瑞英一起到城隍廟參拜祈福，何瑞英也曾透露，「柯文哲看到爸爸都在哭」。

柯文哲本月初二度收押後，昨天傳出柯承發病情急轉直下，疑似發出病危通知。柯文哲依規定申請戒護探視，昨晚抵新竹台大分院，在多名法警戒護下，柯身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院，這次未上銬也未戴腳鐐，約莫在醫院停留半小時後，隨即坐車離開。

記者昨晚致電何瑞英與柯文哲胞妹柯美蘭，均未接電話；民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，謝謝外界對柯爸身體狀況關心，進一步訊息由家屬對外發布比較恰當，法理不外乎人情，尊重北所讓柯前主席到醫院探視、盡孝道。