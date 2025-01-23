寶林案遭監院糾正 北市府回擊

台北市府前天才聲稱查出寶林食物中毒案關鍵邦克列酸來源，昨即遭監察院糾正，認為北市府專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源。北市府昨回擊，任何機關應本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。

寶林食物中毒案釀6死24傷，衛福部調查死因與邦克列酸有關，負責人黎仿軒等5人被台北地檢署依過失傷害致死等罪起訴。

監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇昨表示，北市府對此案專業警覺性不足，被害人已住院休克，卻未第一時間採樣食物檢體，錯失採樣黃金期，導致本案迄今仍未查獲病原菌來源，糾正台北市政府。

三名監委表示，北市府3月24日中午即接獲新北市府通報2件疑似食品中毒個案，且其中1名個案已休克住院，但稽查人員遲至當日傍晚才到寶林茶室現查，對疑似問題食材及餐點亦未採下架、保留、封存等預防性措施，導致同日仍有8名民眾陸續至該餐廳用餐，引發腹瀉、腹痛、嘔吐等食品中毒症狀。

另在接獲食品中毒案件通報後，北市衛生局2次到場稽查，有個案表示餐廳「炒粿條」有發苦、發酸異狀，卻未針對餐廳食材及餐點採樣，僅抽驗廚師手部檢體及菜刀、砧板等環境檢體，錯失採樣黃金期，有疏失。

北市府發言人殷瑋表示，寶林案是台灣歷史上第一次邦克列酸造成食物中毒事件，當時全台還沒有醫院能通報、判斷出來，而臨床表現的症狀也不像一般所見的代謝性酸中毒症狀。

殷瑋認為，監委應本於食品安全專業及醫療實務判斷，這樣的上帝視角對所有為寶林案日夜付出的北市衛生局同仁和醫生都極不公平。更何況，如果不是北市衛生局採樣生物及環境跡證，至今都無法把邦克列酸、寶林和食物中毒連結起來，檢察官也根據這些證據起訴，事實昭然。

基隆食安事件勒令餐廳停業

記者邱瑞杰／基隆報導

連鎖的ABV閣樓餐酒館基隆店傳出疑似食物中毒事件，本月18日有3批、共11名客人飲食後身體不適，共7人就醫。衛生局稽查採樣發現患者共同食用凱薩沙拉等餐點，昨勒令餐廳停業，並追查感染源。業者承諾配合調查，待市府檢查安全無虞才會復業。