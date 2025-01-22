柯文哲父親病危 法院依羈押法核准法警戒護下探視

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等弊案，被控貪汙圖利等罪遭具體求刑共28年6月，台北地方法院明日首度開庭，今晚因柯文哲父親柯承發病危，北院依羈押法核准柯文哲在法警戒護下直奔新竹探視父親，稍早於新竹台大醫院探視約半小時後離去。

柯文哲父親病危，屬重大或特殊事故。台北地方法院今晚證實，依羈押法核准柯文哲在看守所法警戒護下，離開看守所前往醫院探視，並於24小時內回所。

羈押法第23條第1項「被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於二十四小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數。」；羈押法第23條第2項「被告因重大或特殊事故，有返家探視之必要者，經報請監督機關核准後，準用前項之規定」。

北院明日針對京華城案首度開庭，傳喚邵琇珮、彭振聲出庭，再提解在押被告李文宗問案，柯文哲部分預計安排在農曆春節後才會開庭審理。