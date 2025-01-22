首場觀光諮詢會議拍板2旗艦計畫 1年內成立觀光研訓院

行政院首場觀光產業諮詢會議今天下午登場，行政院副院長鄭麗君會中拍板交通部觀光署所提的兩大旗艦計畫，藉由推出串連文化歷史、生態保育、地質地景等跨區域景點，以及打造、升級亮點建設，形塑台灣觀光品牌，並在1年內成立「財團法人觀光研訓院」，強化國內市場研究調查、觀光行銷等專業人才的培育。

鄭麗君指出，賴總統樹立「觀光立國」目標，期許2030年我國觀光產業發展成為兆元產業，未來行政院觀光產業振興諮詢會議將作為溝通橋梁，整合政府跨部門資源，協調跨機關的觀光相關事務，透過部會合作、產業對話、專家參與，共同促進觀光產業發展。

鄭麗君認為，觀光不只是交通部觀光署的責任，政府各部會應該要培養發展觀光的概念，與地方及產業共同合作推動「觀光主流化」，讓臺灣各地都有旅遊特色及產品，跨產業連結形成完整的觀光生態系，並與民間一起努力打造臺灣的觀光品牌。

針對台灣永續觀光發展策略，交通部觀光署會中提出兩大旗艦計畫，其一是「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」，由於台灣位於北回歸線上，坐擁豐沛的山海地貌與文化生態，未來將結合跨部會資源，盼串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，吸引更多國際旅客到訪，也讓國人親近自然人文。

其二是「永續觀光旗艦計畫」，盼打造50處國家風景區亮點建設、優化升級45處地方景點，及高雄、臺南、桃園、苗栗、宜蘭與花蓮等6處地方重要廊帶，並透過觀光前瞻建設計畫，營造56處觀光前瞻魅力新亮點。觀光署預計今年至2027年申請公共建設經費，透過塑造主題旅遊品牌、打造魅力永續風景區、深化全島體驗據點等核心策略，營造台灣永續觀光亮點。

鄭麗君聽取報告後，指示觀光署未來兩項計畫將循程序提報行政院重大公共建設計畫，同時針對不同世代、不同年齡層規劃合適的旅遊推廣策略，及推動創新的旅遊產品，使台灣成為青年旅遊友善國家。她請觀光署現已跨部會提出青年學生旅遊的專案計畫，未來請交通部協調相關優惠住宿與交通措施，讓年輕人深度探索。

針對業界代表關注兩岸觀光交流，鄭麗君指出，政府推動兩岸「健康有序」交流、恢復兩岸觀光旅遊的政策不變，兩岸旅遊應以安全優先、雙邊對等為原則，由觀光小兩會（台旅會、海旅會）儘速就旅遊安全、品質及穩定性展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

至於業界代表反映觀光業缺工，鄭麗君指出，現已放寬僑外生留用相關政策，爭取僑外生畢業後留台工作，今年元旦起亦放寬觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來台實習的許可期間；並推動婦女再就業計畫、中高齡者及高齡者就業補助計畫，鼓勵多元族群投入觀光業。