「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時後面色凝重沉默離開

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案被二度收押，據傳柯文哲父親柯承發今晚病情急轉直下，疑似發出病危通知，柯文哲依規定申請戒護探視，約莫8點40分抵達新竹台大醫院，晚間9點13分離開，記者關心「柯爸還好嗎」，柯文哲面色凝重、不發一語。

柯文哲涉京華城及政治獻金案被台北地檢署起訴，由於柯在檢方辦案時已被收押近4個月，北檢起訴後曾二度交保，保釋金從3千萬增至7千萬，未料7天後，北檢二度抗告成功，台北地院裁定柯文哲羈押。

柯文哲重獲自由期間，幾乎每天往返新竹探望臥病在床的柯爸柯承發，先前柯文哲受訪時也表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。柯文哲遭二度收押前一天，與柯媽一起到城隍廟拜拜祈福。

柯爸柯承發先前因罹癌又肺積水，一度入住加護病房，甚至發出病危通知，但後來柯爸病情逐漸好轉，並從台大醫院轉至新竹台大分院新竹醫院，讓柯媽何瑞英就近照顧，原本柯爸已恢復意識，還能簡單溝通，但柯文哲卻在庭訊時透露，柯爸病況嚴重已陷入昏迷狀態。

柯文哲今晚在多名法警的戒護下，身穿藍黑色外套、藍白拖鞋抵達醫院探視，這次並未上銬也未戴腳鐐，柯文哲面色凝重，身型消瘦現身醫院，約莫半小時後就坐車離開。

據了解，柯文哲第一次被收押時，也曾經在法警戒護下來帶新竹台大探視爸爸，重獲自由期間，更是天天到醫院報到，柯媽更透露：「柯文哲看到爸爸都在哭」。