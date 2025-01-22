柯爸病情有變化？ 柯文哲今晚向北所請假直奔新竹戒護探視

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城等案被二度收押，據傳柯文哲父親柯承發今晚病情急轉直下，疑似發出病危通知，柯文哲依規定申請戒護探視，約莫8點40分抵達新竹台大醫院，一言不發直接進入醫院探視柯爸，據悉預計待半小時離開。民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，目前尚未知道相關狀況，正在關心中。

柯爸柯承發已高齡92歲，先前因騎單車摔車後便住進醫院一病不起，住院後檢查出罹癌，經過開刀後，但由於年事已高，依舊未見好轉。

柯文哲也曾在臉書透露，小時候，他對爸爸的印象是不苟言笑，父子見面只有點頭，也很少講話。爸爸的身體一直都很好，每天還可以開車、打網球，都不用家人們操心。但這一兩年爸爸的健康狀況比較差，重聽變得嚴重，更不愛跟人聊天講話。

柯承發中學畢業考取台灣大學醫學系，因父臥病至家境陷入困境，且胞兄已在台大醫學系就讀，只好公費就讀新竹師範專科學校。畢業後於新竹市東園國小任教32年。

柯承發因其祖父在228事件的遭遇，曾堅決反對柯文哲踏入政治界。柯承發參與台北市政府舉辦「228事件68周年中樞紀念儀式」時曾表示，他是228事件受難者的家屬，他父親當時在小學當老師，在228事件開始之初，父親還把學校裡的外省同事一起帶到家中保護，沒想到清鄉工作開始之後，他父親就莫名其妙被抓去，雖然沒被槍斃已算幸運，但是返家之後就一病不起，病了好幾年就過世。