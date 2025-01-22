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賴清德：台灣經濟韌性提升 有別於過去鎖入中國路線

中央社／ 台北22日電

兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，去年出口成長區域廣及美國、印度等，區別於過去鎖入中國的經濟路線，顯示台灣開發市場已有成果、經濟韌性持續提升；要發揮台灣經濟與產業的彈性，使台灣經濟更深度參與世界、走入世界。

民進黨中常會今天邀請台經院副所長林虹妤，專案報告「當前全球與台灣經濟情勢與展望」。

賴清德聽完報告後提到，他在今年元旦發表新年談話，提出台灣將「持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性」，「持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實」，這兩大面向，攸關經濟發展、產業、繁榮共享以及國際供應鏈的穩固，這是國家發展方向，也是對人民的承諾。

賴清德說，台灣的經濟韌性持續有所提升。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，不僅出口連續15個月成長，去年出口成長區域也廣及美國、東協十國、印度等，區別於過去鎖入中國的經濟路線。更顯示台灣開發市場、強化韌性已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德表示，除了持續發展AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊等重大產業之外，民進黨政府會持續照顧中小微企業。政府將推動中小微企業多元振興發展計畫，修改相關法令，並為薪資提升提出對策。同時，達成產業在數位與淨零雙軸轉型、創新驅動成長的中長期目標；並且走向均衡台灣，調整六大區域產業及生活圈規劃，支持在地中小微企業發展。

另外，賴清德說，從2024年到2025年是世界重要的選舉年，台灣重要經濟夥伴，包括美國以及各重要民主、經濟貿易的夥伴，政府將會扮演主動積極的角色，發揮台灣經濟與產業的彈性，針對盟邦國內的需求，研擬對廠商及伙伴國皆同時有利的方案，使台灣經濟更深度參與世界、走入世界。

賴清德表示，民眾關切的日常生活與經濟感受，包括薪資、國內財富分配以及各項公共資源使用效能、景氣期待、消費信心、對通膨預期等各種經濟的意向，這就是人民心之所向，都攸關政府施政以及台灣未來發展。政府更會持續關注，並且在民眾有需求時，及時公開說明相應政策及具體做法。

經濟發展 美國 賴清德

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