寶林案監院糾正北市警覺不足 北市反擊：不該開上帝視角

寶林案，監察院今則糾正北市府，認為北市府辦理中毒案件專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源。北市府反擊，監察委員不該開上帝視角，對日夜付出的衛生局稽查員與第一線同仁不公平。

寶林食物中毒案釀6死24傷，衛福部調查死因與劇毒「邦克列酸」有關，負責人黎仿軒等5人被依過失傷害致死等起訴。監察院今天則通過糾正北市府，認為專業警覺不足，錯失採樣黃金期等。

北市府發言人殷瑋表示，監察委員不該開上帝視角，寶林案是台灣歷史上第一次邦克列酸造成食物中毒相關事件，正因為是第一次，當時全台灣還沒有醫院能進行通報、判斷出是食物中毒，而臨床所表現出來的症狀，也都不像是一般所見的代謝性酸中毒症狀。

殷瑋說，當時連中央衛福部都說，一般來說食物中毒有噁心、嘔吐，以及腸胃道症狀，很難發展到肝衰竭等，真的跟一般案例不一樣。我們認為，監察委員應當本於食品安全專業及醫療實務，進行判斷。

對於北市府因寶林案遭糾正，殷瑋說，監察委員這樣子的上帝視角，對於當初辛苦醫治病人的醫生、具有高度警覺性的醫院同仁，以及所有為了這個案子而日夜付出的台北市衛生局稽查員和第一線工作人員，都極其不公平。

他說，更何況，如果不是台北市衛生局所進行的生物及環境跡證採樣，到現在為止，都還沒有辦法把邦克列酸、寶林跟食物中毒連結起來。如今，檢察官也根據這些證據起訴，事實昭然，清楚明確。任何政府機關，都應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。