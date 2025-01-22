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海委會新年3大施政主軸 持續打造安全永續海洋

中央社／ 高雄22日電

海洋委員會主委管碧玲今天提出今年3大施政主軸，包含「兼顧災防及國安的科研」、「科學為基礎的保育」及「精銳海巡」，持續打造安全及永續海洋。

管碧玲率所屬機關（構）在高雄軟體園區召開「海委會113年施政成果記者會」，她指出，去年海巡阻攔毒品子彈數量較前年倍增、通過海洋保育法、成立海洋污染防治基金、發布國家海洋污染防治白皮書及導入AI守護親海平安，推動海洋平權等成果。

管碧玲表示，今年施政有3大主軸，分別為「兼顧災防及國安的海洋科研」、「以科學為基礎的生態保育」、「海空一體，精銳海巡」。

管碧玲指出，未來將建造首艘能執行全海域調查的大調查船，並與已經開工的中型與小型調查船共組調查船隊，配合「8年200億海洋科研」調查計畫，讓海洋生態保育、國土安全維護、災害防治、碳封存等海洋科學研究邁向更前瞻領域。

另外，將以詳實調查為基礎，與專家學者密切合作，在生物多樣性環境進行研究，並依調查結果建構完善海洋生態保育網路，打造以科學為基礎的生態保育。

至於守護海疆、護衛國安方面，將籌建各項海巡署所需裝備，如無人機、AI科技輔助巡查，並參考各項新興科技強化海域監偵與執法能量，精進海巡署對「海域態勢」的高感知能力，以應變多元灰色地帶行為及日益嚴峻的海域情勢，強化海巡建立與管理海域秩序。

管碧玲說，海委會重視海洋生態保育，期許提升海洋科研量能，並持續強化海域安全與執法，期許未來讓海洋治理產生新力量、朝新方向全面開展及落實各項目標及政策。

海巡署 生態保育 管碧玲

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