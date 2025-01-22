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民眾黨主席補選連署蔡壁如、黃國昌差距大 他籲靜待選舉結果

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中央委員江和樹說，蔡壁如和黃國昌的連署人差這麼多，如果立場互換，蔡壁如會認為不公平嗎？這跟代理主席是不是要辭職毫無關係。圖／江和樹提供
中央委員江和樹說，蔡壁如和黃國昌的連署人差這麼多，如果立場互換，蔡壁如會認為不公平嗎？這跟代理主席是不是要辭職毫無關係。圖／江和樹提供

民眾黨主席補選下個月15日舉辦，今起至24日，黃國昌蔡壁如兩名參選人須要連署達到300人才算過關。但到今天下午4時，黃國昌已獲得5516人連署，蔡壁如則僅有286人，兩人差距頗大。此時也傳出，蔡壁如辦公室主任王明煒在黨代表群組點名選委會主委林富男，認為黃國昌競選黨主席應先請假。

中央委員江和樹對此說，蔡壁如和黃國昌的連署人差這麼多，如果立場互換，蔡壁如會認為不公平嗎？這跟代理主席是不是要辭職毫無關係。

他說，蔡壁如應該想想，為什麼沒有獲得支持、為什麼到現在還沒有辦法達標？江和樹說，昨天他就已經說過，不要等到選輸了才來翻臉，不需要這樣子，現在已經進入到選舉了，就應該等待結果出來，2月15號應該會有一個很好的結果出來。

蔡壁如 黃國昌

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