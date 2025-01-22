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寶林茶室食品中毒件 監院糾正北市府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
寶林茶室食品中毒件，監院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室食品中毒件，監院糾正北市府。圖／聯合報系資料照片

監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇今天表示，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，於被害人已住院休克，未即時進行下架、保留、封存等預防性措施，亦未第一時間採樣食物檢體，錯失採樣黃金期，導致本案迄今仍未查獲病原菌來源，監察院通過糾正台北市政府。

去年3月，台北市寶林茶室發生35人食品中毒事件，經檢驗邦克列酸為陽性者共33名，均於3月19至24日至寶林茶室食用炒粿條、滑蛋河粉等餐點，並於用餐後出現腹痛、噁心等身體不適症狀，其中6名個案死亡。

三位監委表示，台北市政府在3月24日中午即接獲新北市政府通報2件疑似食品中毒個案，且其中1名個案已休克住院，但稽查人員遲至當日傍晚始至寶林茶室現場稽查，對於餐廳疑似問題食材及餐點亦未進行下架、保留、封存等預防性措施，致使同日仍有8名民眾陸續至該餐廳用餐，引發腹瀉、腹痛、嘔吐等食品中毒症狀。

監委指出，北市府衛生局定有「食品中毒事件通報、調查、採樣及送驗作業程序書」，但在接獲食品中毒案件通報後，2次至寶林茶室現場稽查，於個案表示餐廳「炒粿條」有發苦、發酸異狀，且個案已住院休克甚或死亡等情下，均未針對餐廳食材及餐點進行採樣，而僅抽驗廚師手部檢體及菜刀、砧板等環境檢體，錯失採樣黃金期，核有疏失。

監委表示，食藥署對於食品業者投保狀態未建置勾稽比對機制，以掌握食品業者投保情形，均有損消費者權益，也要求食藥署應確實檢討改進。

中毒 寶林茶室

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