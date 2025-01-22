民眾黨黨主席補選黃國昌該請假？ 林富男：不影響選舉程序

民眾黨選委會主委林富男今天受訪指出，有關黨主席補選，本來就規定兩場政見會，其中會安排黨員線上提問，但沒有辯論。至於黨內質疑代理黨主席黃國昌應先請假，林富男表示，代理黨主席並不影響選舉程序。

前立委蔡壁如與民眾黨代理黨主席黃國昌日前都登記參選民眾黨主席，依據黨內規劃，今天展開候選人連署至24日截止，黨主席候選人需達到300名黨員連署，才能進入投票階段。

不過媒體報導指出，蔡壁如辦公室主任王明煒在黨代表群組點名選委會主委林富男，認為黃國昌競選黨主席應先請假。

蔡壁如今天下午現身民眾黨中央黨部開會，媒體詢問是否也認為黨主席補選的連署機制不公平。

蔡壁如表示，今天她行程比較忙，還沒時間看通訊軟體，不曉得她的辦公室主任做了什麼事，等她了解後再通盤回答。

不過媒體隨後詢問，是否認為黃國昌需要先請假以便競選。蔡壁如表示，選委會主委應要解釋這問題，既然不是同額競選的話，是否代理黨主席應該請假，黨有黨規，就看當初如何規定。

媒體也詢問，是否認為補選要進行辯論。蔡壁如表示，選舉公告中只提到2場政見會，沒有提到辯論，她認為公告不要變來變去，「我覺得這個司馬昭之心，大家都看得到」。

對於黨主席補選是否公平，林富男受訪表示，有關黨主席補選，本來就規定兩場政見會，其中會安排黨員線上提問，不會安排辯論。

至於傳出有呼籲黃國昌請假的聲音，林富男表示，第一，中央委員會中沒有這個提案，其次，代理黨主席並不影響選舉程序，這次補選的程序都是由他主持，黃國昌完全不干涉，「也不容許他（黃國昌）干涉」。

林富男強調，選務絕對公平、公正且公開，至於有說法稱黃國昌代理黨主席會導致不公平，他完全看不出來，他尊重每個人的說法，但他也會力求選舉過程公平。