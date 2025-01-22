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氣候委員會明登場 賴總統將宣布2032、2035減碳新目標

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府「國家氣候變遷對策委員會」第三次會議明天登場，據了解，委員會召集人、賴清德總統將宣布台灣2032、2035年新減碳目標。圖為資料照。圖／總統府提供
總統府「國家氣候變遷對策委員會」第三次會議明天登場，據了解，委員會召集人、賴清德總統將宣布台灣2032、2035年新減碳目標。圖為資料照。圖／總統府提供

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第三次會議明天登場，據了解，委員會召集人、賴清德總統將宣布台灣2032、2035年新減碳目標，同時搭配6大部門，提出共計20項減碳行動旗艦計畫。

國家氣候變遷對策委員會第三次委員會議，預計進行3個報告案。包括環境部報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」以及「積極設定減碳新目標」。第三個報告案，則以「落實減碳行動計畫報告」為核心，將由國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部等6大部會，依序針對「減碳行動」進行報告。

黨政人士說，減碳是世界趨勢，去年COP29（2024聯合國氣候變化大會）中通過決議，未來將由聯合國監管以健全全球碳市場發展，確實推動減碳活動透明交易與管理；下一屆COP30，則預期將聚焦於各國提交NDC（國家自定貢獻）目標，期望透過設定減排目標，各國共同往2050年邁向淨零氣候願景前進。

賴總統在第二次委員會議上也宣示，「台灣一定要和世界同步」，要求在第三次委員會議上，環境部需提出2032年減碳新目標。

明天委員會，賴總統將宣布台灣2032、2035年新減碳目標，同時搭配六大部門，提出共計二十項減碳行動旗艦計畫。

此外，在減碳行動報告案中，國發會也將相應提出創新制度，並透過行政院的永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組，以及環境部轄下的永續長聯盟，由政府帶頭、公私協力，在科技、金融、法規、碳價與公正轉型等面向進行推動。

知情人士指出，上述目標與行動計畫背後，是經過無數次繁複工作會討論，以及過程同步與委員會委員溝通後所提出來的願景。此次告案由6大部會總動員接續報告，其中涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業到環境等全方位盤整，以行動展現賴總統對於如何應對氣候變遷，達成國家永續、2050淨零轉型願景，同時呼應與接軌國際趨勢，「讓台灣與世界同步」的決心與魄力。

氣候變遷 減碳 環境部

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