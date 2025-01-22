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賴清德：發揮經濟與產業彈性 使台灣更深度參與世界

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照片
賴清德總統。聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請台經院副所長林虹妤，以「當前全球與台灣經濟情勢與展望」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，從去年到今年是世界重要的選舉年，政府將會扮演主動積極的角色，發揮台灣經濟與產業的彈性，針對盟邦國內的需求，研擬對廠商及伙伴國皆同時有利的方案，使台灣經濟更深度參與世界、走入世界。

賴清德指出，今年元旦向國人發表新年談話，即提出台灣將「持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性」，「持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實」，這兩大面向，攸關經濟發展、產業、繁榮共享以及國際供應鏈的穩固，以上都是政府對國家發展的方向，也是對人民的承諾。

賴清德說，台灣的經濟韌性持續有所提升。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，不僅出口連續十五個月成長，去年出口成長區域也廣及美國、東協十國、印度等，區別於過去鎖入中國的經濟路線。更顯示我們開發市場、強化韌性已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德表示，除了持續發展AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊等重大產業之外，民進黨政府會持續照顧中小微企業，將推動中小微企業多元振興發展計畫，修改相關法令，並為薪資提升提出對策。同時，達成產業在數位與淨零雙軸轉型、創新驅動成長的中長期目標；並且走向均衡台灣，調整六大區域產業及生活圈規劃，支持在地中小微企業發展。

微企業 經濟發展 賴清德

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