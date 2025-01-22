離職員工控主管霸凌 文策院聘請外委啟動調查
文策院離職員工向媒體指控文化科技處長李懷瑾涉職場霸凌與濫用公款，文策院今天回應，已聘請具法律、職業安全相關等專業外部委員，啟動內部調查。
媒體今天報導，文化內容策進院離職員工認為李懷瑾權力濫用與公私不分，而李懷瑾工作中除經常遲到早退，也疑似濫用公款宴請廠商、出國出差卻未繳交報告、圖利特定廠商等，該員工曾向文策院內部申訴，卻未獲妥善處理，最終才自請資遣。
文策院今天回應，針對李懷瑾於工作期間的相關爭議，正深入了解中。對於遲到早退、宴請廠商、出國差旅核銷、採購特定團隊，以及考績評核有爭議等指涉事項，文策院內皆有相關規定，包括主管差勤、經費支用、差旅報告及採購程序等，皆須符合規定才能執行。
文策院表示，對於任何形式的職場霸凌行為，皆持零容忍態度，若有職場不法侵害等事宜，將依相關法規處理，以期維護健康、安全的職場環境。針對離職員工申訴未獲妥善處理等相關指控，院方已重啟內部調查與深入了解當中，以求釐清事實真相。
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