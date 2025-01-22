快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

GCTF邁入第10年 林佳龍：帶給世界正面影響

中央社／ 台北22日電

「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營登場，外交部林佳龍於開幕式表示，GCTF今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部、法務部調查局與美國、日本、澳洲及加拿大等國共同舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營，外交部長林佳龍21日出席開幕典禮，來自37個國家60位貴賓以及駐台代表與國內執法、檢調機關等相關領域人員共計315位參與。

林佳龍致詞時表示，GCTF是台灣與理念相近夥伴合作的重要平台，共同解決全球面臨的挑戰。GCTF超越文化與國家界線，展現民主團結與台灣對世界做出的承諾。透過舉辦國際研習營，增進各國能力建構與加強合作交流，一起面對挑戰、解決問題。

林佳龍強調，GCTF也是台灣總合外交的具體展現，與美國、日本、澳洲、加拿大及其他理念相近國家共同合作。GCTF在今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

外交部指出，法務部長鄭銘謙、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之，澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長查爾斯（Charles Hudon）也分別在開幕典禮中致詞。

外交部說，GCTF自2015年成立以來，已邀請超過130個國家或地區1萬餘人次與會，並在國內外舉行86場研習活動；展望未來，台灣將持續攜手理念相近國家透過GCTF平台，與區域及全球各國的政府官員、專家學者及NGO人士擴大交流與強化能力建構，貢獻國際社會，發揮關鍵影響力。

外交部 日本台灣交流協會 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍率團訪帛琉 隨團人員車禍受傷

帛琉總統惠恕仁宣誓就職 典禮誦讀賴總統祝賀文

邱臣遠赴帛琉綠批又爽出國 白營回擊有意見要找林佳龍

國安團隊人事大地震？傳吳釗燮春節後將異動 府方人士回應

相關新聞

民眾黨主席補選連署蔡壁如、黃國昌差距大 他籲靜待選舉結果

民眾黨主席補選下個月15日舉辦，今起至24日，黃國昌、蔡壁如兩名參選人須要連署達到300人才算過關。但到今天下午4時，黃...

民眾黨黨主席補選黃國昌該請假？ 林富男：不影響選舉程序

民眾黨選委會主委林富男今天受訪指出，有關黨主席補選，本來就規定兩場政見會，其中會安排黨員線上提問，但沒有辯論。至於黨內質...

寶林茶室食品中毒件 監院糾正北市府

監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇今天表示，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，於被害人已住院休克，未即時進...

氣候委員會明登場 賴總統將宣布2032、2035減碳新目標

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第三次會議明天登場，據了解，委員會召集人、賴清德總統將宣布台灣2032、2035年新減碳...

賴清德：發揮經濟與產業彈性 使台灣更深度參與世界

民進黨中常會今天邀請台經院副所長林虹妤，以「當前全球與台灣經濟情勢與展望」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表...

陳昭姿條款 健保署年後預告修法禁民代擔任專家委員

民眾黨立法委員陳昭姿擔任立委前是健保共擬會委員，任職後雖辭職，又被民進黨立委質疑，仍擔任健保專家會議委員。衛福部健保署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。