陳昭姿條款 健保署年後預告修法禁民代擔任專家委員

民眾黨立法委員陳昭姿擔任立委前是健保共擬會委員，任職後雖辭職，又被民進黨立委質疑，仍擔任健保專家會議委員。衛福部健保署長石崇良今天表示，健保署上周完成法律諮詢會議，考量立委具「受遊說者」角色，年後將預告修法，未來健保專家委員會、共擬會委員均不得有民意代表身分，且民代不得列席相關會議。

新藥納入健保前，先經由專家會議討論，依照臨床需求、科學實證，提出給付條件與建議，交由共同擬定會議（共擬會）決議是否給付，以及給付條件為何。石崇良表示，專家會議是由領域專家組成，共擬會則包括各方代表，包括健保會代表、醫療服務者代表等，由不同利害關係人決定健保是否給付新藥。

健保署上周舉行法規諮詢會議，討論民代是否適任專家會議、共擬會委員。石崇良表示，參與法規諮詢會議者均為衛福部內部人士，包括健保署法制科、衛福部法規會的法律專家，列出三大原因，認為具民意代表身分者，不適合擔任健保將關會議委員，目前正進行法規作業，將修正健保專家會議、共同擬定設置辦法，預計年後就會預告，且因專家會議委員二月底將改選，預告會採最短時間一周內完成。

三大原因第一點是大法官釋憲。石崇良說，依大法官釋憲結果，民意代表雖可兼職，但選擇兼職工作時，必須考量立法與行政權分立原則，行政與監督角色不可混淆，健保署執行健保給付業務，是行政權行使，民意代表則是立法權行使者，因此出現角色衝突。

石崇良表示，第二原因是從立法委員立法委員行為法、遊說法考量，民意代表具「被遊說者」角色，會在法規允許下，接受各種利益團體遊說，若參與健保相關審議過程，立場上恐有偏剖且容易遭受質疑，因此不適任共擬會委員或代表。

第三項原因則從醫療衛生法規中得到佐證。石崇良表示，醫療法第100條規範有關中央、地方醫事審議會議委員聘用原則，明定醫審會委員，應排除具民意代表身分者，由共擬會、專家會議功能與醫審會類似，因此法律諮詢會議委員均認為，民意代表不適合擔任專家委員、共擬會代表。