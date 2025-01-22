快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

雪梨僑界春節團拜迎新送舊 新僑教中心主任走馬上任

中央社／ 雪梨22日專電

雪梨僑界今天舉辦春節團拜茶會，歡迎新任僑委會雪梨僑教中心主任江佳慧履新，同時歡送卸任的前主任施博祥。

近百位僑領參與活動，現場高唱「快樂的出航」為彼此送上祝福。

施博祥將於明天返台，為感謝他任內3年半對雪梨僑界的貢獻與成果，剛卸任的僑務委員葉義深及林栢梧特別於雪梨華僑文教服務中心舉辦春節團拜茶會，也正式歡迎新任主任江佳慧及新任僑務委員熊強生、林陳雪鳳。

駐雪梨辦事處處長吳正偉致詞表示，僑教中心將確保服務僑民工作無縫接軌。吳正偉感謝施博祥及兩位卸任僑務委員的努力，讓台灣的訴求得以更清晰地傳達至澳洲社會；他強調辦事處與僑教中心始終保持高度合作，期盼僑界未來繼續全力支持新任主任，延續團結與和諧的精神。

施博祥致詞表示，他任職期間遇到許多志同道合的朋友，3年半的任期忙碌而充實。尤其自2021年底以來，隨著疫情逐漸消退，僑界活動重新蓬勃發展，不僅展現團結與民主素養，更在規模和多元性上逐年提升。

施博祥提到，僑教中心在僑務委員會支持下，在雪梨成功推動「海外青年文化大使」（FASCA）計畫。回首任期，他深感無憾。

江佳慧表示，看到施博祥3年多的卓越成果，「說沒有壓力是騙人的」，然而，她也感謝施博祥的鼓勵，期許自己站在他的肩膀上更上一層樓。她期盼未來辦事處與僑界繼續給予支持，並承諾全力以赴，共同為僑界貢獻更多價值。

主任 雪梨

延伸閱讀

春節刮刮樂攻略出爐！達人分析各面額最佳選擇 想品嘗「中獎滋味」選這款

Hide Games X 永恆艾莉絲工坊8款紳士遊戲新年特賣！春節讓你蛇出來

春節9天上哪玩 「環教趴趴GO」介紹10類273處

確保交通順暢 高雄春節期間全市禁道路施工

相關新聞

民眾黨主席補選連署蔡壁如、黃國昌差距大 他籲靜待選舉結果

民眾黨主席補選下個月15日舉辦，今起至24日，黃國昌、蔡壁如兩名參選人須要連署達到300人才算過關。但到今天下午4時，黃...

民眾黨黨主席補選黃國昌該請假？ 林富男：不影響選舉程序

民眾黨選委會主委林富男今天受訪指出，有關黨主席補選，本來就規定兩場政見會，其中會安排黨員線上提問，但沒有辯論。至於黨內質...

寶林茶室食品中毒件 監院糾正北市府

監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇今天表示，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，於被害人已住院休克，未即時進...

氣候委員會明登場 賴總統將宣布2032、2035減碳新目標

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第三次會議明天登場，據了解，委員會召集人、賴清德總統將宣布台灣2032、2035年新減碳...

賴清德：發揮經濟與產業彈性 使台灣更深度參與世界

民進黨中常會今天邀請台經院副所長林虹妤，以「當前全球與台灣經濟情勢與展望」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表...

陳昭姿條款 健保署年後預告修法禁民代擔任專家委員

民眾黨立法委員陳昭姿擔任立委前是健保共擬會委員，任職後雖辭職，又被民進黨立委質疑，仍擔任健保專家會議委員。衛福部健保署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。