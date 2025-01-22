【重磅快評】血滴子PK戰神 誰是柯文哲接班人？

民眾黨主席補選今起開放黨員線上連署，達標門檻是300人連署，立法院民眾黨團總召黃國昌和民眾黨前立委蔡壁如「釘孤枝」，黃國昌1分鐘達標，連署30分鐘後，黃國昌已獲得1922人連署，遙遙領先蔡壁如的72人。戰神PK血滴子，結果將決定民眾黨前主席柯文哲接班人，黨內議論，兩人差距肉眼可見，為何蔡壁如還要近身肉搏？

柯文哲中箭落馬後，繼任人選被視為民眾黨續命的「政治葉克膜」。民眾黨2月15日補選黨主席，原以為黃國昌將一枝獨秀，未料蔡壁如壓線前殺出程咬金，讓選情增添一分變數；黃國昌固然坐擁代理主席的主場優勢，但蔡壁如也展現當選中央委員的實力，這場「黃、蔡大戰」，柯P想交棒黃主席或蔡主席？

黃國昌2023年底才入黨，其實與民眾黨淵源不深，原本允諾不管黨務，現在卻稱不能置身事外，以代理主席之姿號令白營，參選目標是偉大的「壯大台灣第三勢力」；蔡壁如是民眾黨創黨元老，更是柯文哲超過30年的老戰友，一度被逐出師門，如今打算班師回朝，她積極交好中南部地方山頭，展現地方包圍中央之勢。黃、蔡各有擅場，這一場民眾黨內戰宛如另類的「南北戰爭」。

柯文哲2014年當選台北市長時曾說，他預防出事的方式，除了得每天反省外，就是把敢講實話的人放在身邊，那個人就是蔡壁如；眼見黃國昌聲量高漲，柯改稱「1個黃國昌勝過5個民眾黨立委」，蔡壁如當時正是其中一位民眾黨立委。柯文哲後來果然出事，網友忍不住揶揄，「阿北一語成讖」，蔡壁如這次突襲，不無洗白之意。

柯文哲卸任台北市長前曾出版《柯Ｐ管理學》，書中提及，有人問他「當外科醫生和當市長有什麼不一樣？」他的回答是「當外科醫生很少聽到謊話，當市長很少聽到真話」。過去他是台大醫院外科醫生，除非病人不要命，否則當醫生問哪裡不舒服時，病人左邊痛不會說是右邊。因為當了30年外科醫生，他很少聽到謊話，「失去了辨別謊話的能力」；這件事在進入政壇後成為他很大的弱點，這幾年來他一直在學習如何分辨真假。話雖如此，「失去辨別謊話的能力」，看來仍是柯文哲的死穴。

民眾黨崛起，黃國昌躋身核心、蔡壁如卻被發配邊疆，與柯文哲距離漸成反比。蔡壁如日前表示，自己沒有非選不可，但她近日想找黃國昌都被不讀不回，蔡還在臉書酸貼「避邪符咒」，引來小草出征；黃國昌回稱，他24小時都用在公務上，剩下時間就是回家睡覺。

蔡壁如今天上午在臉書發文，允諾當選後將推動「大和解咖啡2.0」，她今天還現身中央黨部，直搗黃龍要請益黃國昌如何落實「兩年條款」？黃國昌則四兩撥千斤表示，面對賴政府無情的政治追殺，「所謂的和不和解，關鍵根本不在民眾黨。」蔡、黃隔空交鋒，埋下內戰導火線。

民眾黨改選中央委員後，權力核心大洗牌，一腳踏進「後柯文哲時代」，民眾黨也宛如送進加護病房。全黨危急存亡之秋，黃國昌和蔡壁如直球對決，結果將決定民眾黨是「拔管」或「插管」？