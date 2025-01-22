川普上任 夏立言：盼執政團隊有更多「知川派」

美國總統川普重返白宮，國民黨副主席夏立言今天表示，川普回任第一天就簽署這麼多行政命令，對國際和台灣本身都有翻天覆地的影響，希望執政團隊與國安團隊要有更多的「知川派」，才能保障國家的權益與人民福祉。

國民黨主席朱立倫父親朱樟興日前辭世，今日告假中常會，由夏立言代理主持。夏立言致詞表示，代表國民黨向朱立倫與其家人表示最誠摯的悼意，也希望他們節哀順變。

夏立言指出，川普上任後簽署很多行政命令，對國際、台灣都會有翻天覆地的一些影響，希望民進黨的執政團隊，特別是國安團隊，應該要有更多的「知川派」，才能保障國家利益；國民黨做為反對黨，必須要繼續強力監督政府。

對於立法院近日通過114年中央政府總預算案，夏立言表示，國民黨盡到反對黨監督政府的責任，來篩檢不必要的預算，政府到現在仍用各種謊言，說在野黨這次刪減預算是違反、危害到國家安全與人民福祉，希望文傳會在這方面能勁量讓國人了解到國民黨的作為，是為了替國民看緊荷包。

此外，立法院長韓國瑜率跨黨派代表團參與川普就職，夏立言表示，外交部與駐美代表處盡了很大力量，做了很妥善的安排，對於外交部的努力，國民黨予以肯定，也對韓國瑜的辛勞表示敬意。

同時，近日嘉南地區強震，夏立言說，希望中央地方政府通力合作，盡快幫助災民克服困難，恢復正常生活。