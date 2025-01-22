蔡壁如現身中央黨部碰黃國昌 有意請教兩年條款想法

民眾黨主席補選2月15日登場，前立委蔡壁如今天現身中央黨部，也是登記參選黨魁以來，首度與代理主席黃國昌碰面，她說雙方有見面也有打招呼，但是沒有時間坐下來好好談，現在彼此就是良性競爭，而針對民眾黨立委的兩年條款，也希望聆聽對方如何落實的想法。

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨上周發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，今天展開為期3天的線上連署，候選人必須達到300人連署才算過關，黃國昌稍早已經率先達到門檻。

蔡壁如下午現身民眾黨中央黨部，她在面對媒體詢問時表示，民眾黨在年底要做各個委員會的結案報告，自己負責創新創業委員會的成果報告。

蔡壁如透露，今天有見到黃國昌也有打招呼，但是沒有時間坐下來好好談，現在彼此是良性競爭。針對黃國昌「黨內溝通跟交換意見的平台非常多」的說法，蔡壁如則說既然非常流暢，「那我們就繼續約時間溝通。」

此外，台中市議員江和樹上午在群組張貼連署情形，直言肉眼可見的民眾黨支持者較為支持黃國昌，蔡壁如聽聞後表示，民主政黨應該融入多元聲音，期待透過黨主席補選闡述理念跟訴求，也能促進民眾黨的能見度，她個人認為有助於民眾黨向前走。

蔡壁如也說，如果能夠通過黨員連署，自己就是合格的候選人，針對民眾黨立委的兩年條款，還是希望當面跟黃國昌請教想法，民眾黨的存亡之秋在於2026年選舉，包括如何部署選戰、落實財務透明等，「我原先想要跟他討論，反正已經報名，還是可以繼續溝通。」

媒體詢問，民眾黨立委麥玉珍表態支持黃國昌，未來是否有意加強與黨籍立委溝通，蔡壁如則說，不只是民眾黨8席立委，她會持續跟社會各界溝通，「最主要是跑遍台灣各縣市跟黨員做溝通。」