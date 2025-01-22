兩岸會因川普更差？ 學者憂軟硬兼施

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「北京對美國的基本戰略是『鬥而不破』，但2025是很多歷史事件周年，中對台會有更多軟硬兼施！」淡江學者張五岳22日認為，美中磨合中，台海雖然有風險，但只要美中有對話，變數應該不大。學者董立文則研判，川普會很快與中國國家主席習近平碰面，但他對中國政策意見很多，因此態度還是會很強硬。

美中仍避免意外

張五岳在國策研究院的研討會分析說，川普與習近平在17日的通話中同意建立戰略溝通管道，並就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。從川普勝選後針對美中議題所發表的談話，到就職前夕川普與習近平的通話，可以看出美中仍然可望維持川普與習近平、及王毅與瓦爾茲、盧比歐的高層對話。

他認為，在川普 2.0 上台後，中共對台政策必然首重與美國明確底線、避免誤判、防範意外。美、中相互磨合過程中，台海議題雖有若干增添風險變數。但只要美、中持續對話不失控，2025 年台海兩岸雖有挑戰但總體風險應屬可控。但展望 2025 年兩岸關係互動發展，雙方仍難突破僵局與恢復對話。

抗戰活動軟硬兼施

「今年是《反分裂法》20周年！」張五岳指出，2020 年在反分裂法實施 15 周年時，中國曾舉行研討會，並由時任人大委員長栗戰書出席並發表重要講話，可觀察今年的出席官員層級。

另外，今年 520 適逢賴總統執政屆滿一周年，加上又逢 WHA世界衛生組織大會召開，北京對台政策必然會展現強硬的一手策略。

但軟的方面，張五岳判斷，除了有可能進一步開放福建與上海與其他地區，大陸居民到台灣團客旅遊外。由於 2025 年不僅是抗戰勝利暨台灣光復80周年，更是2015年新加坡「馬習會」10周年。因此，習近平有可能再度邀請前總統馬英九到北京，並舉行第3次「馬習會」。

說交情好是客套話

「川普每當提及『我和習近平主席的關係非常好』，後面緊跟著的就是中國的壞！」亞太和平研究基金會執行長董立文則說，因此川普的重點還是中國對美國的壞處，且任命的官員包括國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯、國家安全顧問瓦爾茲、中情局長拉特克利夫與白宮貿易顧問納瓦羅，預示未來在外交、軍事、戰略、情報與經貿上採取全面性的抗中親台政策。

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