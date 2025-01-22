個資法修法 民團籲訂行政罰、確保獨立監督制

民團今天表示，憲法法庭宣判政府須在今年8月前建立個資保護的獨立監督機制，但目前預告的個人資料保護法修法草案仍不夠完備，應加入對公務機關的罰鍰等實質懲罰，對於應如何確保「個人資料保護長」運作獨立性也沒有更完整規範。

台灣人權促進會今天上午舉行「國際資料隱私日：民團盼完備個資法與獨立機關職權」記者會，包括台灣人權促進會會長涂予尹、執行委員吳全峰、副秘書長周冠汝以及民間司法改革基金會律師陳彥亘出席。

周冠汝說，健保資料庫案2022年經憲法法庭判決，要求政府須在3年內、也就是今年8月12日前建立個資保護的「獨立監督機制」。而個人資料保護委員會籌備處去年12月預告個資法修法草案，但至今仍未見到行政院發布個資會組織法草案預告。

涂予尹表示，個人資料委員會須具備充足資源與法制工具，才能有效監督政府與企業的個資蒐用情形，目前個資法修法草案，仍需補強更多程序工具，使政府部門個資長具備獨立性並與個資會協作，避免成為副首長兼任的政策橡皮圖章。

涂予尹也說，應仿效歐盟，增加資料保護衝擊評估的機制，使個資會能提早預防可能的隱私侵害，並協調各部會有關資料蒐用的政策；個資法也應加入對公務機關的罰鍰等實質懲罰，而不是僅停留在公開違法機關名稱等規定。

吳全峰說，世界各國都逐漸重視資訊隱私，在修法期限將至之際，正是整體檢視台灣資訊隱私權保障是否完善的重要時間點，政府能否藉此從資訊自主、獨立監督機制、目的外利用合理性等面向，建構完整且全面的資訊隱私保護框架，對民眾權利保障與未來產業發展都是重要關鍵。