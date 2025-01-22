川普2.0學者示警：強拔高階晶片製程 台灣產業恐空洞化

川普正式就任美國第47任總統，國際關注將「川普2.0」回歸將對地緣政治及國際關係產生何種影響。清華大學兼任助理教授何志勇示警，萬一川普執意將亞洲的高階製程晶片製造連根拔起，移入美國的話，台灣恐將面臨產業空洞化的風險，以及國民所得萎縮的後果。

何志勇說，美國再任第一夫人梅蘭妮（Melania Trump），在川普就職典禮的服裝很搶眼，似曾相識。2017年，以色列小姐蓋兒・加朵主演的「神力女超人」初抵英國倫敦一幕，也穿著類似風格的戲服，女強人的印象，深植人心。不禁也令人好奇，梅蘭妮在川普2.0的角色為何？

何志勇表示，川普強勢回歸，第一天簽署46條行政命令，包括取消憲法規定的「出生公民權」（birthright citizenship），已掀起波瀾，許多州已提出訴訟。憲法官司勢必將會是最後的手段，而9位大法官中，有3位是川普在前一任期所提名，他們曾在2022年，推翻了長達半世紀受聯邦政府保障的婦女墮胎權，符合保守派立場。

何志勇提到，如今美國國力持續走衰，對於非法移民搶工作、外國人透過申請工作簽證 H1B留在美國就業，持更加排斥的態度。川普曾宣誓，將刪減每年工作簽證發放數量；但曾是移民的企業家馬斯克，卻持不同看法，希望能有更多外國人才投入美國工作市場。

何志勇強調，保守派中另也有一種聲音，希望提過亞洲半導體人才「額外」工作簽證，最後成為美國公民。直指吸引高科技產業，資金、技術、人才一併移入美國。南韓、台灣都是目標。但台灣國家產業偏重半導體產業，萬一川普執意將亞洲的高階製程晶片製造連根拔起，移入美國的話，台灣將面臨產業空洞化的風險，以及國民所得萎縮的後果。

另外，何志勇也提到，至於取消「出生公民權」，除鎖定非法移民之子女「追夢人」（DREAMer），亦擴及短期簽證持有人，包括觀光客、留學生等，一旦溯及既往，那將會波及數百萬人的基本權益，影響層面不可謂不大。

何志勇說明，法律的穩定性，在於不能就損害權益之事溯及既往。但台灣在軍公教年金改革一事上，已示範政府「可以」片面毀壞契約這樣做，川普2.0會不會就此步上民進黨政府後塵，值得關注。如果川普能以行政命令對抗憲法，並溯及既往，川普提出其他「讓美國再次偉大」的手段，包括關稅壁壘、收保護費、奪回巴拿馬運河、併購格陵蘭等等，就不會是偶然。

何志勇總結，至於梅蘭妮在就職典禮上女強人的形象，是否也呼應川普不循慣例，手按聖經就職，可能意味強人回歸的端倪？川普任期剩下3年364天，國人要張大眼睛看清楚了。