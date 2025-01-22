川普2.0學者指有三不原則 台海和平符合戰略想定
川普正式就任美國第47任總統。「川普2.0」回歸，是否對美台關係產生影響，為台灣所關注。政治大學外交系教授黃奎博說，川普有「三不」原則，台海的和平穩定與繁榮更加符合川普目前的戰略想定。
黃奎博分析川普上台後，對美中台關係的影響。他認為，美國、中國大陸和台灣的三邊關係大框架，主要關注仍然是美中關係，兩岸關係目前被放在川普比較次要的議程中。
黃奎博表示，川普「不喜歡把美國的經費輕易花在他國」，「不想戰爭而想製造和平」，「不想讓美國大兵在戰場上無謂犧牲」，或許可說是「川三不」原則。台海的和平穩定與繁榮更加符合川普目前的戰略想定。
黃奎博強調，中共不武、台灣不獨、兩岸交流和平繁榮，這個在馬政府時期曾被實踐過的做法，看似非常符合「川三不」的目的，也就是讓美國可以省錢，又能賺錢，還能夠避免捲入戰爭。
黃奎博指出，從目前川普、習近平熱線順暢的角度觀之，有可能雙方已經就某些重大議題達成初步共識，但裡面是否包括台海，必須要等川普後續相關的政策開始出現及實施之後才能判斷。
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