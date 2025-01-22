快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

憲訴法總統公告後 柯建銘：馬上聲請暫時處分、釋憲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。圖／取自民進黨團直播
民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今明兩天。圖／取自民進黨團直播

憲訴法修法後，行政院提出覆議但遭立法院否決。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請，時間點應落在今天或明天。

司法院憲法法庭書記廳長楊皓清15日在立院司委會答詢時證實，當天已經收到民進黨委員具狀聲請憲訴法的法規範憲法審查與暫時處分。

根據憲訴法三讀條文，未來應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，亦即參與評議人數不得低於10人，且要大法官現有總額過半數同意。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。但由於大法官人事案未過，此法猶如癱瘓憲法法庭，引來爭議。

行政院為此日前提出覆議案，但在藍白多數聯手下被否決，立法院13日已送出覆議咨文，而憲法規定，總統10日內必須公布新法，時間點也就是23日。

司法院 大法官 憲法法庭

延伸閱讀

影／憲訴法提暫時處分 柯建銘：總統公告後就送

拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

【重磅快評】動搖國本也要酸 柯建銘逆風也逆天

相關新聞

拒浮編浪費！國民黨：賴清德任立委曾凍結公視4.5億元

立法院日前三讀中央政府總預算案，府院與民進黨都稱推動業務將窒礙難行。國民黨今天舉行記者會說明，此次總預算刪減是拒絕民進黨...

大罷免潮被列第一波 傅崐萁回應批肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試...

川普2.0學者示警：強拔高階晶片製程 台灣產業恐空洞化

川普正式就任美國第47任總統，國際關注將「川普2.0」回歸將對地緣政治及國際關係產生何種影響。清華大學兼任助理教授何志勇...

川普2.0學者指有三不原則 台海和平符合戰略想定

川普正式就任美國第47任總統。「川普2.0」回歸，是否對美台關係產生影響，為台灣所關注。政治大學外交系教授黃奎博說，川普...

憲訴法總統公告後 柯建銘：馬上聲請暫時處分、釋憲

憲訴法修法後，行政院提出覆議但遭立法院否決。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待...

豐原后里區藍參選人爆炸 2里長有意角逐台中市議員

下屆台中市議員選舉，豐原后里區藍營已有二名基層實力佳的里長有意參選，藍營要參選人數多，該選區全台年紀最長的市議員張瀞分今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。