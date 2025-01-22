豐原后里區藍參選人爆炸 2里長有意角逐台中市議員
下屆台中市議員選舉，豐原后里區藍營已有二名基層實力佳的里長有意參選，藍營要參選人數多，該選區全台年紀最長的市議員張瀞分今天表示，國民黨年輕一代想站出為民服務是好事，她樂觀其成，被問到她是否會繼續參選，她語帶保留說，「如果參選人有我喜歡和肯定的對象」，不排除讓位。
豐原區翁子里長連佳振最近已在里內多路處口懸掛看板，未標註用意，強調「最佳選擇，振心服務」，地方人士說，連佳振在里內服務熱忱，積極為地方爭取經費，解決問題，早已耳聞他有意參選台中市議員，連佳振說，他先掛看板，等適當時機宣布；他擔任許多民間團體義務職，也是豐原慈濟宮文教組長。
另一名有意參選市議員的豐原區社皮里涂力旋，也是里內肯定年輕里長，勤跑基層為里民解決問題，他今天和市議員張瀞分共同在豐原區有一場活動，「怡然園新闢遊戲區」完成驗收並合格，張瀞分與在地里長涂力旋開箱，在春節假期將至前，送給孩子春節賀禮；他曾任江啟臣服務處副主任，在棒球委員會和籃球委員會任義務職，也曾任立委蔣孝嚴國會辦公室助理。
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