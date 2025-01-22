新北罷團續衝安全連署數 葉元之批是為綠營人選鋪路

新北市的六名國民黨立委面臨罷免提案，原因包括選民對其施政表現的不滿、言行不一以及與選民期待的落差，其中立委葉元之成為焦點。罷團指出，目前連署安全份數達成率為77%；葉批評，罷團此舉是因民進黨「有人想選」。藍營議員說，胡亂罷造成社會動盪；綠營議員則反嗆，這是新北民怨沸騰，罷免並非為人鋪路。

其中葉元之擔任板橋東區立委卻成為名嘴常客為被攻擊主要原因之一，針對葉元之的罷免團體採取多元化策略提高連署效果，團隊選擇在選民聚集地點設置快閃連署站增加曝光率。其次利用社交媒體宣傳，強調葉元之施政失誤與選民期待不符激發共鳴。目前葉元之罷免在第一階段蒐集連署書，最低門檻須超過2332分連署，罷免團體盼能蒐集到8484份安全目標，目前距離安全目標的達成率為77%。

大刪元團隊（罷免葉元之團體）發言人表示，目前第一階段罷免最低連署需2332人，內部討論希望達到8484份安全目標，目前達成率為77%，希望在2月分能達到第一階段目標後送件，再進行第二階段連署。她說，自己只是一個小小公民，觀察葉元之以前在擔任板橋議員時立場還不會這麼鮮明，選舉立委時也說會承擔起擔任民意而非黨意的立委。民代上政論節目可以表達目前在國會、議會的狀況，但葉元之現在在政論節目就是一直維護黨意，根本已看不出為了選民做些什麼。

她強調，自己只是一個小小公民，因此也不敢露真名，但民代是選民投票選出，葉元之的所作所為跟選舉公報內容不符，認為葉元之在國會毀憲亂政、大刪預算，但從未為選民爭取權益。她表示，除每周一三五六日固定的連署場地、活動，23、24日在合宜住宅、27日在板橋捷運站、國慶路黃昏市場都有快閃連署活動，盼民眾踴躍參與。

葉元之感嘆，這群人弄很久了，就是因為民進黨想選舉，現在民進黨副秘書長何博文看板都掛出來了，就是何想當立委，一下選淡水、一下又選板橋，所以一直針對他。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰批評，罷免是人民基本權利，但貿然罷免只會造成社會動盪跟對立，國民黨立委表現是可圈可點，真的好不好應於下次選舉檢驗，而非如此罷免影響國家及社會。