直言黃國昌選黨主席呼聲高 陳世軒未表態：看完政見再決定

民眾黨將於2月15日補選黨主席，候選人黃國昌、蔡壁如今起連署至24日，黃目前領先蔡。以第三高票當選民眾黨中央委員的議員陳世軒也不諱言，黃國昌黨內呼聲高。至於支持誰，陳說，會看過政見發表會後決定，樂見透過政見發表、辯論，甚至是交叉問答，形式應在近兩日有結果。

陳世軒今接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚指出，據美麗島電子報20日公布民調，蔡壁如支持度32.9%略勝，黃國昌30.4%，但如以民眾黨支持者調查，黃國昌以74.6%遠遠領先蔡壁如的18.1%。陳世軒認為，因黃國昌身兼立法院黨團總召，處在高度政治對抗環境下，仇恨值可能較蔡高；但黨內仍是黃國昌聲呼聲高，因蔡壁如主要吸納異溫層或中南部民眾。

陳世軒說，選舉過程有討論對民眾黨很重要，既然都說民眾黨不是一人政黨，這次就是好機會，是第一次有兩人選黨主席。良性競爭、理性討論非常重要，不認同部分人士批評某某人不該選、票數低等言論。至於黨主席選舉支持誰？陳回應，會看過政見發表會才決定。

陳世軒強調，蔡壁如到底也是黨的一分子，大家應該理性看待每一個人有參選的權利，將選舉主軸拉回政見討論。

而民眾黨前主席柯文哲曾提出2026議員提名「N+1計畫」，未來是否仍繼續實踐？陳世軒表示，民眾黨受過重傷，要從泥濘中再站起來，現在準備2026要考量務實狀況，他認為目前仍應集中火力在一席身上，讓席次穩定增加。