快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

直言黃國昌選黨主席呼聲高 陳世軒未表態：看完政見再決定

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒今接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供
民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒今接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供

民眾黨將於2月15日補選黨主席，候選人黃國昌、蔡壁如今起連署至24日，黃目前領先蔡。以第三高票當選民眾黨中央委員的議員陳世軒也不諱言，黃國昌黨內呼聲高。至於支持誰，陳說，會看過政見發表會後決定，樂見透過政見發表、辯論，甚至是交叉問答，形式應在近兩日有結果。

陳世軒今接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚指出，據美麗島電子報20日公布民調，蔡壁如支持度32.9%略勝，黃國昌30.4%，但如以民眾黨支持者調查，黃國昌以74.6%遠遠領先蔡壁如的18.1%。陳世軒認為，因黃國昌身兼立法院黨團總召，處在高度政治對抗環境下，仇恨值可能較蔡高；但黨內仍是黃國昌聲呼聲高，因蔡壁如主要吸納異溫層或中南部民眾。

陳世軒說，選舉過程有討論對民眾黨很重要，既然都說民眾黨不是一人政黨，這次就是好機會，是第一次有兩人選黨主席。良性競爭、理性討論非常重要，不認同部分人士批評某某人不該選、票數低等言論。至於黨主席選舉支持誰？陳回應，會看過政見發表會才決定。

陳世軒強調，蔡壁如到底也是黨的一分子，大家應該理性看待每一個人有參選的權利，將選舉主軸拉回政見討論。

而民眾黨前主席柯文哲曾提出2026議員提名「N+1計畫」，未來是否仍繼續實踐？陳世軒表示，民眾黨受過重傷，要從泥濘中再站起來，現在準備2026要考量務實狀況，他認為目前仍應集中火力在一席身上，讓席次穩定增加。

政見發表會 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

蔡壁如喊當選推動大和解咖啡 黃國昌：關鍵不在民眾黨

監院指預算遭砍影響查柯文哲案 黃國昌嗆一塊錢都沒刪

黨主席補選連署黃國昌1分鐘達標 江和樹曝支持誰

參選黨主席提2026勝利願景 蔡壁如：避免重蹈2024分裂覆轍

相關新聞

拒浮編浪費！國民黨：賴清德任立委曾凍結公視4.5億元

立法院日前三讀中央政府總預算案，府院與民進黨都稱推動業務將窒礙難行。國民黨今天舉行記者會說明，此次總預算刪減是拒絕民進黨...

大罷免潮被列第一波 傅崐萁回應批肥綠政府、瘦小老百姓

全台掀起大罷免潮，國民黨立院黨團總召傅崐萁也被罷團列入第一波罷免對象，傅崐萁今天回應批評賴清德、柯建銘聯手推動大罷免，試...

川普2.0學者示警：強拔高階晶片製程 台灣產業恐空洞化

川普正式就任美國第47任總統，國際關注將「川普2.0」回歸將對地緣政治及國際關係產生何種影響。清華大學兼任助理教授何志勇...

川普2.0學者指有三不原則 台海和平符合戰略想定

川普正式就任美國第47任總統。「川普2.0」回歸，是否對美台關係產生影響，為台灣所關注。政治大學外交系教授黃奎博說，川普...

憲訴法總統公告後 柯建銘：馬上聲請暫時處分、釋憲

憲訴法修法後，行政院提出覆議但遭立法院否決。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待...

豐原后里區藍參選人爆炸 2里長有意角逐台中市議員

下屆台中市議員選舉，豐原后里區藍營已有二名基層實力佳的里長有意參選，藍營要參選人數多，該選區全台年紀最長的市議員張瀞分今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。