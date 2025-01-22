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韓國瑜拜訪美國國會 盼參議院通過避免雙重課稅法案

中央社／ 華盛頓21日專電
立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，中午與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，中午與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會。記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜率領的跨黨派立委今天拜訪美國聯邦參眾議員。韓國瑜說，他感謝眾議員近日通過避免雙重課稅法案，也期許參議院盡速通過，並希望台美之間未來在各層面深入交流。

韓國瑜等人此行是為慶賀美國總統川普（DonaldTrump）20日就職。駐美代表處今天安排訪團拜訪美國國會，中午時間與18名友台眾議員餐敘，並拜訪幾位參眾議員的辦公室。韓國瑜說，餐敘時討論國防、對台軍售、安全等議題。

韓國瑜指出，他與跨黨派立委拜訪美國國會，是為傳達台灣2300萬人和善的訊號，希望台美之間未來在各層面深入交流。

韓國瑜晚間在雙橡園說明訪問國會成果。對於眾議院近日通過台美避免雙重課稅相關法案，韓國瑜說，這對台美之間都是利多，台灣企業界特別需要避免雙重課稅。他對每一位眾議員都表示感謝、也期待參議院支持，「表達得非常強烈」。

出席餐會的民主黨籍聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）指出，強化台灣人民與美國人民間的夥伴關係、友誼、及重要的同盟關係，是台灣訪團主要傳達的訊息，他們親自到訪，與美國國會議員會面，「令人鼓舞」。

另外，共和黨籍聯邦眾議員塞爾夫（Keith Self）說，這個會議的目的，是要再度強調美國與台灣在印太地區的安全議題方面，始終站在一起，美國需要加快向台灣運送台灣已經購買的武器系統，「我們必須儘快完成這項工作」。

雙橡園的晚宴也有智庫學者及僑界代表受邀。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪指出，川普不希望美國捲入戰爭，認為台灣應加強自我防衛，同時也會警告中國國家主席習近平，不要對台灣使用武力。

立法院長韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

美國 議員 韓國瑜

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