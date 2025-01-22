蔡壁如喊當選推動大和解咖啡 黃國昌：關鍵不在民眾黨

民眾黨主席補選2月15日登場，今天開始進行候選人線上連署，前立委蔡壁如喊出當選後推動「大和解咖啡2.0」，民眾黨代理主席黃國昌則說，民眾黨開大門走大路，面對賴政府無情的政治追殺，依然把國家利益放在政黨利益之上，「所謂的合不合解，關鍵根本不在民眾黨。」

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨上周發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，今天展開為期3天的線上連署，候選人必須達到300人連署才算過關，黃國昌也在稍早率先達到門檻。

蔡壁如上午在臉書發文表示，未來有意建構溝通型政黨，共創2026年勝利的願景，包括推動「大和解咖啡2.0」 促進朝野和解，穩定台灣政局。

針對蔡壁如的說法，黃國昌受訪時則說，民眾黨就是開大門走大路，從賴清德總統就職到國慶大典，即使柯文哲遭遇民進黨政府無情的政治追殺，民眾黨依然把國家利益放在政黨利益之上，過去只要是重要的國家慶典，民眾黨8席立委從來都沒有缺席。

黃國昌認為，所謂的朝野是否和解，關鍵根本不在民眾黨，而是民進黨政府繼續用威權、獨裁的方式撕裂社會，只為創造民進黨自身政治利益，從賴總統到民進黨立法院黨團總召柯建銘，相關言行都已經清楚展現出來。

黃國昌強調，民眾黨是一個大開大合的政黨，對於所有黨員跟黨公職來說，溝通跟交換意見的平台非常多，至於2026年地方選舉的策略，恐怕也不是少數人就可以決定，而是要經過所有黨員同志，大家經過一段時間凝聚共識，共同形塑整個大選策略。

由於目前黨主席補選出現兩名參選人，民眾黨有意將政見發表會改為辯論形式，黃國昌聽聞後僅說，這是選舉委員會的職責，他們決定的任何形式，自己都接受沒有問題，「怎麼安排我就配合，一點意見都沒有。」

民眾黨發言人吳怡萱說明，政見會形式需要經過選舉委員會討論，目前僅確定會有兩場政見會，至於形式上要如何進行，主要是希望讓黨員多接觸候選人，充分了解各個候選人的想法，還是以黨員參與最為重要，未來會以擴大黨員參與的形式進行處理。