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新北市長三腳督綠恐贏 陳世軒反問：綠營都投蘇巧慧？

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒今接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供
民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒今接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供

民眾黨新北市議員、黨部主委陳世軒今接受廣播節目訪問，被問及2026立委黃國昌是否會投入新北市長選舉？陳並未正面回應，但會做好萬全準備。陳認為，市長選舉並不會複製總統大選「你認為綠營都會投給蘇巧慧？」

主持人黃暐瀚指出，2026新北市長選舉，部分藍白支持者憂心，若黃國昌出現恐怕會分刮藍營票數，最後表態參選新北的民進黨立委蘇巧慧當選。

陳世軒說，有強而有力的母雞，對議員來說是優勢，就算沒有市長候選人，也不應該是議員候選人選輸的藉口。多席次的選舉，不能只想靠民眾黨招盤就當選。這也是為何政黨票有13%，但議員選出來不到5%，地方選舉是肉搏戰。

陳世軒強調，站在他主委角色，做好萬全準備，一旦有就是即戰力。

黃進一步問，希望國民黨、民眾黨協調出一組？陳認為，現在講太早，外界看這跟2024大選一樣的狀況，若藍白各推一組，是否蘇巧慧就會漁翁得利「可是你認為綠營都會投給蘇巧慧？」

陳直言，在基層遇到淺綠的支持者，對有些事看不下去的，怎麼知道這些人不會投給李四川或黃國昌，過去侯友宜選市長跟總統，票數相差100萬票。

黃暐瀚認為，是因2024總統大選是三腳督。陳則說，選市長時投給侯友宜、總統卻投給賴清德的人，他身邊一大堆，因為選總統是看意識形態、國家路線，因此一來一回差100萬票。

黃問，覺得藍營最強候選人是誰？目前浮出檯面的有李四川、劉和然、洪孟楷。陳世軒說，以今天情況來看是李四川，相信每個黨都會提出最強候選人。

蘇巧慧

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