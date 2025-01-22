監院指預算遭砍影響查柯文哲案 黃國昌嗆一塊錢都沒刪

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，監察院直指影響民眾黨前主席柯文哲相關案件調查。民眾黨代理主席黃國昌今天表示，監察院的說法非常可笑，有關財產申報的業務，一塊錢都沒有被刪除，結果已經清楚打臉監察院，根本就是公開造謠的一份子。

民眾黨發言人吳怡萱也說，民眾黨團沒有刪除財產申報業務的預算，監察院再度配合行政體系造謠、淪為造謠國家隊，按照監察院昨天的說法，業務費被砍就無法查案，而且所謂的士北科、魚果市場案，全部都跟民眾黨前主席柯文哲有關，「不就證明監察院現在的業務，就只剩下調查柯文哲，成為追殺政敵的工具。」

針對預算遭到立法院大幅刪減，監察院秘書長李俊俋昨天指出，政治獻金業務恐怕全面停擺，包括民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案，目前已經介入收尾階段，不知道是否能夠結案，而正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案，未來恐怕也將難以繼續調查。

黃國昌上午受訪時表示，監察院的說法特別可笑，現在不僅成為廢物院，甚至更被稱作打手院，實在沒有必要浪費人民的納稅錢，特別是財產申報的業務，一塊錢都沒有被刪除，審查結果已經清楚打臉監察院，根本就是公開造謠的一份子，預算審查是對酬庸機關的不信任。

此外，總統府發言人郭雅慧昨天也透過臉書表示，114年度中央政府總預算三讀通過，減列2075億元、凍結2698億之多，刪減與凍結金額皆創史上最高，民眾黨立法院黨團總召黃國昌竟然公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家，這是話術公然誤導台灣民眾。

黃國昌聽聞後反嗆，民進黨政府不僅誤導社會大眾，甚至用錯誤訊息撕裂台灣社會，總預算審查的結果非常清楚，原本3兆1000多億元的預算，僅有約2000億元被刪除，當中還有補貼台電的1000億元，在當前錯誤的能源政策之下，在野黨認為不應該再繼續撥補。

黃國昌直言，如果手握2兆9000億元預算，還要說政府被癱瘓、國家不能運作，顯見賴清德政府跟卓榮泰內閣，不是在說謊就是能力有問題。

有關民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指稱「政治變色龍」，帶頭拋棄踐踏2016年作為正義急先鋒的說法，黃國昌則表示，針對黨產會的預算，民眾黨團沒有提案，他們是否搞錯方向，而黨產會從成立到現在，「如果現在不當黨產還沒追討完，這個委員會也太無能了吧」，過去花了多少時間跟納稅人的錢，還拖這麼久就是能力有問題。