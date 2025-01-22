快訊

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

離職員工控訴長官職場霸凌、濫用公款 文策院：啓動內部調查

監院指預算遭砍影響查柯文哲案 黃國昌嗆一塊錢都沒刪

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌。記者葉信菉／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。記者葉信菉／攝影

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，監察院直指影響民眾黨前主席柯文哲相關案件調查。民眾黨代理主席黃國昌今天表示，監察院的說法非常可笑，有關財產申報的業務，一塊錢都沒有被刪除，結果已經清楚打臉監察院，根本就是公開造謠的一份子。

民眾黨發言人吳怡萱也說，民眾黨團沒有刪除財產申報業務的預算，監察院再度配合行政體系造謠、淪為造謠國家隊，按照監察院昨天的說法，業務費被砍就無法查案，而且所謂的士北科、魚果市場案，全部都跟民眾黨前主席柯文哲有關，「不就證明監察院現在的業務，就只剩下調查柯文哲，成為追殺政敵的工具。」

針對預算遭到立法院大幅刪減，監察院秘書長李俊俋昨天指出，政治獻金業務恐怕全面停擺，包括民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案，目前已經介入收尾階段，不知道是否能夠結案，而正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案，未來恐怕也將難以繼續調查。

黃國昌上午受訪時表示，監察院的說法特別可笑，現在不僅成為廢物院，甚至更被稱作打手院，實在沒有必要浪費人民的納稅錢，特別是財產申報的業務，一塊錢都沒有被刪除，審查結果已經清楚打臉監察院，根本就是公開造謠的一份子，預算審查是對酬庸機關的不信任。

此外，總統府發言人郭雅慧昨天也透過臉書表示，114年度中央政府總預算三讀通過，減列2075億元、凍結2698億之多，刪減與凍結金額皆創史上最高，民眾黨立法院黨團總召黃國昌竟然公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家，這是話術公然誤導台灣民眾。

黃國昌聽聞後反嗆，民進黨政府不僅誤導社會大眾，甚至用錯誤訊息撕裂台灣社會，總預算審查的結果非常清楚，原本3兆1000多億元的預算，僅有約2000億元被刪除，當中還有補貼台電的1000億元，在當前錯誤的能源政策之下，在野黨認為不應該再繼續撥補。

黃國昌直言，如果手握2兆9000億元預算，還要說政府被癱瘓、國家不能運作，顯見賴清德政府跟卓榮泰內閣，不是在說謊就是能力有問題。

有關民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指稱「政治變色龍」，帶頭拋棄踐踏2016年作為正義急先鋒的說法，黃國昌則表示，針對黨產會的預算，民眾黨團沒有提案，他們是否搞錯方向，而黨產會從成立到現在，「如果現在不當黨產還沒追討完，這個委員會也太無能了吧」，過去花了多少時間跟納稅人的錢，還拖這麼久就是能力有問題。

民眾黨 監察院 黃國昌

延伸閱讀

黨主席補選連署黃國昌1分鐘達標 江和樹曝支持誰

黃國昌稱未癱瘓國家 總統府嗆：話術！公然誤導民眾

影／黃國昌擔任民眾黨主席「民調支持者多」 江和樹籲：趕緊協調

影／刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

相關新聞

新北市長三腳督綠恐贏 陳世軒反問：綠營都投蘇巧慧？

民眾黨新北市議員、黨部主委陳世軒今接受廣播節目訪問，被問及2026立委黃國昌是否會投入新北市長選舉？陳並未正面回應，但會...

監院指預算遭砍影響查柯文哲案 黃國昌嗆一塊錢都沒刪

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，監察院直指影響民眾黨前主席柯文哲相關案件調查。民眾黨代理主席黃國昌今天表...

總統府副祕何志偉台中探詢意願 2女將可能參加中市議員

下屆台中市議員選舉已傳出多位新人有參選意願，總統府副祕書長何志偉昨天到台中，探詢可能人選意願，豐原區農會總幹事蔡森揚招待...

大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

大罷免來襲，台北市多個民團針對立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，藍營青年團體已...

離職員工控訴職場霸凌 文策院：啓動內部調查

鏡周刊報導，文策院李姓處長近日遭離職員工控訴職場霸凌、疑似濫用公款等多項爭議。文策院回應，同仁遭投訴職場霸凌一事，已聘請...

遭列第一波罷免對象 吳思瑤、吳沛憶搶掛看板拚認同

大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。兩人都強調，會努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。