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總統府副祕何志偉台中探詢意願 2女將可能參加中市議員

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
總統府副祕書長何志偉昨天到台中，大雅區上雅里里長陳映辰（前排右一）有意代表民進黨參選台中市議員。記者游振昇／翻攝
總統府副祕書長何志偉昨天到台中，大雅區上雅里里長陳映辰（前排右一）有意代表民進黨參選台中市議員。記者游振昇／翻攝

下屆台中市議員選舉已傳出多位新人有參選意願，總統府副祕書長何志偉昨天到台中，探詢可能人選意願，豐原區農會總幹事蔡森揚招待，他女兒蔡怡萱已加入民進黨，可能代表民進黨參選豐原后里區的市議員；潭雅神選區部分，現任大雅區上雅里長陳映辰也有意參選市議員，何志偉也陪她參拜。

何志偉昨天到台中探詢可能人選，大湳慈興宮主委張銘凱陪同到慈興宮參拜，再到豐原區農會也到豐原慈濟宮參拜，主委陳誌鋒和豐原區民進黨里長和多位無黨籍里長陪同向媽祖參拜。

蔡怡萱在這屆台中市議員選舉中首戰，獲得很多年輕選票，有農會系統支持；潭雅神選區曾經代表民眾黨參選立委以及市議員的張睿倉，兩次都高票落選，這次將改由其妻陳映辰參選市議員並代表民進黨參選；何志偉表示，只要是優秀人才，都歡迎加入民進黨團隊。

豐原后里區民進黨台中市議員謝志忠表示，距離下屆參選時間還一段時間，他重心放在做好平常的工作，若是年輕世代表態參選，參選人數多，依黨內規定要經過第一階段初選。

民進黨 議員 豐原

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