快訊

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

離職員工控訴長官職場霸凌、濫用公款 文策院：啓動內部調查

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照

罷免來襲，台北市多個民團針對立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，藍營青年團體已經站出來，藍營在北市也一定要反制，並會挑人罷免，不是像民進黨全面開戰，所以目標先鎖定「雙吳」，也就是北投選區的吳思瑤和中正萬華的吳沛憶。

黃呂錦茹指出，現在已經有藍青年團體發動罷免綠委並且連署，且已經來找她，認為國民黨不動怎麼行，不能讓國家任憑這些人搞全面罷免，也有民間團體憂心忡忡，心裡不安覺，大罷免違反常理，歐美各國也沒發生這種事，認為賴清德有意要挑釁。

黃呂錦茹說，由於已經有青年團體來找她，她也認為立法院的制衡是民主常態，若對預算有意見就用黨團協商，怎麼會刪預算就煽動罷免？所以青年團體的做法，國民黨市黨部原則是尊重，也有社團躍躍欲試，現在市黨部仍不主動，會多聽社會大眾的看法。

黃呂錦茹說，國民黨認為民眾真正的聲音要出來，今天下午黨中央也找她去開會，因為青年團體已經動起來，中央要聽聽地方意見，對於藍青年團體發動連署，她樂觀其成 ，且國民黨一定要反制，不能讓這種風潮蔓延下去，除了青年團體，目前士農工商團體先不動，先過年再說。

另外，藍營人士認為，外界認為民進黨立院黨團總召柯建銘發動大罷免是亂搞，其實不然，國民黨基層欠糧草，一旦綠營大罷免起動，國民黨要支援，但錢從哪裡來？認為老柯搞罷免其實是「高招」，且全台大罷免，各地藍委勢必要回防選區，恐人仰馬翻。

國民黨 罷免 青年

延伸閱讀

遭列第一波罷免對象！吳思瑤、吳沛憶正面迎戰 搶掛看板拼認同

板橋罷聲響起 藍委葉元之腹背受敵 民團也瞄準綠委張宏陸

罷免傅崐萁一階達標 過完年衝第一波送件

「基隆絕沛」鴨子划水推罷免 立委林沛祥：迎接挑戰

相關新聞

新北市長三腳督綠恐贏 陳世軒反問：綠營都投蘇巧慧？

民眾黨新北市議員、黨部主委陳世軒今接受廣播節目訪問，被問及2026立委黃國昌是否會投入新北市長選舉？陳並未正面回應，但會...

監院指預算遭砍影響查柯文哲案 黃國昌嗆一塊錢都沒刪

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，監察院直指影響民眾黨前主席柯文哲相關案件調查。民眾黨代理主席黃國昌今天表...

總統府副祕何志偉台中探詢意願 2女將可能參加中市議員

下屆台中市議員選舉已傳出多位新人有參選意願，總統府副祕書長何志偉昨天到台中，探詢可能人選意願，豐原區農會總幹事蔡森揚招待...

大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

大罷免來襲，台北市多個民團針對立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強發起罷免。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，藍營青年團體已...

離職員工控訴職場霸凌 文策院：啓動內部調查

鏡周刊報導，文策院李姓處長近日遭離職員工控訴職場霸凌、疑似濫用公款等多項爭議。文策院回應，同仁遭投訴職場霸凌一事，已聘請...

遭列第一波罷免對象 吳思瑤、吳沛憶搶掛看板拚認同

大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。兩人都強調，會努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。