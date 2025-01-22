離職員工控訴職場霸凌 文策院：啓動內部調查

鏡周刊報導，文策院李姓處長近日遭離職員工控訴職場霸凌、疑似濫用公款等多項爭議。文策院回應，同仁遭投訴職場霸凌一事，已聘請具法律、職業安全相關等專業外部委員，啟動內部調查。對於該同仁於工作期間的相關爭議，也深入了解中。

文策院指出，對於遲到早退、宴請廠商、出國差旅核銷、採購特定團隊，以及考績評核有爭議等指涉事項，院內皆有相關規定，包括主管差勤、經費支用、差旅報告及採購程序等，皆須符合規定才能執行。

文策院表示，針對離職員工申訴未獲妥善處理等相關指控，本院已重啟內部調查與深入了解當中，以求釐清事實真相。

文策院重申，對於任何形式的職場霸凌行為，文策院院皆持零容忍的態度，若有職場不法侵害等事宜，將依相關法規處理，以期維護健康、安全的職場環境。