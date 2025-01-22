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遭列第一波罷免對象 吳思瑤、吳沛憶搶掛看板拚認同

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照
大罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤（左一）、吳沛憶（左二）。圖／聯合報系資料照

罷免時代來襲北市多個民團針對藍營立發起罷免，而藍營也傳出反制作為，第一波鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。兩人都強調，會努力做好地方服務，面對任何罷免動作也會做好準備迎敵。地方人士則分析，民進黨部看起來仍在觀望，但地方上已開始有動作，吳沛憶近日在選區掛上看板數量有增加，似乎已默默在準備。

吳思瑤強調，對於這樣毫無正當性的罷免她絕對會做好準備全面迎戰，她在士林北投從市議員到立委服務逾20年，一直都保持高標準，基層民眾也都能感受到她真誠服務，這陣子有很民眾都主動表達擔心，更對這種惡罷感到憤怒與不解，接下來不管藍營如何出招都會做好準備迎敵，「相信邪不勝正，這是一場捍衛台灣及專業的戰鬥。」

吳沛憶強調，民意代表職責應是帶給社會穩定和安定，不是帶頭作亂，如果發生這種報復性罷免，她不是一個軟弱的人，她一定勇於面對，但是我更加希望，大家可以把市民權益放在第一優先。

士林北投民進黨議員陳賢蔚表示，地方目前未聽到罷免團發起任何聲音，但地方上都會做好準備，包含宣講、站台等到時若真的發生這種報復性罷免，他也會全力協防。

不具名綠營人士分析，相較士林北投中正萬華需更加注意，2024選舉是三腳督加上于美人吸票作用、鍾小平仇恨值高，否則吳沛憶當時真的很危險，如今又被鎖定罷免，對吳一定非常緊張，近日街頭上吳看板也陸續增加，不難看出已陸續在準備迎戰。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，國民黨只為了反制民團對於黨籍立委的罷免行動，吳思瑤、吳沛憶擔任立委期間並沒有做錯事，仇恨值也不高，若真的發動罷免，沒有明確因素存在力量也無法集中，黨部不會隨機起舞，但會做好準備靜觀其變。

吳沛憶 民進黨 罷免

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