板橋罷聲響起 藍委葉元之腹背受敵 綠委張宏陸也被瞄準

大罷免時代來臨，新北市板橋區除了有民眾發起罷免板橋東區國民黨立委葉元之，今天也有民眾發起罷免板橋西區民進黨立委張宏陸，霸團質疑張宏陸「賺紅錢」，還有社後輕軌政策詐騙，且未履行居住正義，實在是「走投無路，罷免張宏陸」。

新北市第六選區（板橋西區）立委張宏陸，2024立委選舉以7萬8847票48.99%贏過對手國民黨候選人林國春7萬4652票46.38%。

罷免張宏陸團體指出，張宏陸在2020選舉公報承諾維持良好投資環境，讓台商回流，但張宏陸背道而馳，妥妥的「紅陸」，一家人都在中國大陸做生意，他們認為賺紅錢沒有不行，但不要雙標、不賣台才是最重要的。

罷陸團體也說，張宏陸在選舉公報承諾會力促社後輕軌，但新北市府與鐵道局都表明沒有合適路廊可供布設，明顯是政治詐騙、政策跳票。

另外罷陸團體也指，張宏陸在2019實價登錄修法中，曾提出刪除「地址揭露」、「預售屋即時登錄」、「政府查核全入法」等關鍵改革條文版本，認為他無法履行對居住正義的承諾。

罷免張宏陸發起人吳禹辰表示，罷免張宏陸第一階段門檻需要2163人連署，第二階段2萬1630人，最後罷免成功需要5萬4063票。

吳禹辰說，今天是發起罷免張宏陸第一天，算是試水溫，會視今天熱度，後續安排各地宣講與擺攤行動，過年前也會再有幾場。

今天參與連署的板橋林大哥說，張宏陸用社後輕軌騙票多年，聽到罷免消息今天上午趕緊趕過來簽名。

住在板橋數十年的陳大哥說，民進黨違憲亂政，執政時什麼都可以，一不滿意就說罷免41位國民黨立委，「你們要亂，最後也會亂到自己」，板橋東區要罷葉元之，板橋西區也可以罷張宏陸。

張宏陸方面回應，這次的擺攤活動，根本就是國民黨想要以罷制罷， 轉移公民割藍委大罷免的焦點，還想讓人以為要罷免葉元之而誤簽罷免書。

張宏陸辦公室指出，現場幾乎都是國民黨幹部，包括板橋區黨部主委邱宏濱、新北戰警板橋會長林金裕等人。而且國民黨的擺攤沒獲得騎樓店家同意，還遭店家向警方反應。從小地方就可以看出國民黨目無法紀，更別提他們的立委聯合民眾黨，在立院修惡法、刪預算，根本想搞垮台灣，這才是他們要被罷免的主因。

現在他們以罷制罷，想要轉移焦點，人民不會接受