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黨主席補選連署黃國昌1分鐘達標 江和樹曝支持誰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹一早在群組貼出連署情形。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員江和樹一早在群組貼出連署情形。圖／江和樹提供

民眾黨主席補選下個月15日舉辦，今天是黃國昌、蔡壁如兩名參選人的連署第一天，必須要達到300人連署才算過關，但上午9時剛開放連署，黃國昌就在1分鐘內達標，截至9時30分已有1922名黨員支持黃國昌，蔡壁如僅為72人。

民眾黨中央委員江和樹一早在群組貼出連署情形，並說「黨主席補選連署黃國昌不到一分鐘即達標，大幅領先蔡璧如1000多票，肉眼可見的民眾黨支持者較為支持黃國昌，我本人也是連署黃國昌」，公開表態支持黃國昌。

民眾黨前主席柯文哲因有官司進行，1月1日召開中央委員擴大會議，正式辭去黨主席，2月15日進行主席補選。民眾黨公告，黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行，線上報名期間為1月14日上午9時開始至1月17日晚上6時截止。

另在1月22日至24日進行候選人線上連署，2月4日公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，待15日選舉後，19日正式公告名單。

民眾黨 補選 黃國昌

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