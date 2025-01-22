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罷免傅崐萁一階達標 過完年衝第一波送件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」日前在國民黨吉安鄉黨部對面，號召民眾罷免立委傅崐萁。本報資料照片
罷傅團體「微光花蓮」日前在國民黨吉安鄉黨部對面，號召民眾罷免立委傅崐萁。本報資料照片

全台掀起罷免潮，罷傅團體「微光花蓮」積極運作，青鳥日前也飛進花蓮開講，合力罷免傅崐萁。團隊現已收到超過3500分提議書，通過第一階段門檻，還在持續收件，目標「衝第一波」，農曆年後馬上提交縣選委會查對。

花蓮本屆區域立委選舉人數19萬3766人，根據選罷法第一階段需要1%選民數，約1900分。「微光花蓮」這個月起展開實體連署，在各鄉鎮快閃進行，已舉辦約20場次，19日「冬季青鳥」飛入花蓮中山公園開講「究責濫權立委」，罷傅團體也受邀到場短講並辦連署活動。

「對於跨過第一階段門檻非常樂觀」罷傅團體表示，目前已整理提議書達3500分，還有尚未整理出來的件數，且即將過年，這周六、日預計許多在外縣市工作、求學的縣民返鄉，會選擇火車站附近等人潮聚集處「接車」，以舉牌等方式，安靜平和邀請公民朋友來連署，「絕對要衝第一波」，目標過完年後上班日第一天2月3日就要送件。

「微光花蓮」表示，一階已達標但要把安全數往上推升，第二階段連署也同步進行，提醒民眾持續參與支持；此外，外縣市曾發生連署書遭騙的案例，雖然花蓮目前沒有這個情形，仍要注意，提醒不要接受來路不明的人士或店家說要幫忙連署，可透過團隊認證的地點送件，目前共有11處。

罷傅團體「微光花蓮」19日在「冬季青鳥」開講活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影
罷傅團體「微光花蓮」19日在「冬季青鳥」開講活動現場鼓勵民眾連署，罷免傅崐萁。記者王思慧／攝影

罷免 花蓮 門檻

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