再槓黃暐瀚 黃士修：蔡政府8年僅1次按公式漲電價

立法院審查總預算刪除挹注台電1000億元，核能流言終結者創辦人黃士修與媒體人黃暐瀚互槓。黃暐瀚表示，即使能源政策轉彎，不補助電價仍要漲。黃士修則說，蔡政府8年電價審議會只有一次按照公式漲價，行政院長是賴清德，被罵翻了。

黃暐瀚表示，能源政策轉彎，台灣延用核電，但四千多億的虧損一樣會在，若不補助，電價依舊要漲。換黨執政就能改變政策，但虧損擺在眼前，補助就少漲一點，不補就多漲一點，這是簡單的數學問題，與支不支持核電完全無關。

黃士修質疑，誰讓台電虧損四千億，黃暐瀚故意不提。被抓包法國也漲電費是中央廚房說帖，他不敢面對。黃暐瀚說「電價是由電價審議會決定」，這是經濟部的廣宣。真相是，蔡英文政府8年16次電價審議會，哪次按照公式漲價了？答案只有一次，行政院長叫賴清德，被罵翻了，「小心馬屁拍在馬腿上！」