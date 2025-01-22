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參選黨主席提2026勝利願景 蔡壁如：避免重蹈2024分裂覆轍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如決定參選黨主席，與民眾黨代理黨主席黃國昌決戰。蔡壁如今表示，首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨，共創2026年勝利願景。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨前立委蔡壁如決定參選黨主席，與民眾黨代理黨主席黃國昌決戰。蔡壁如今表示，首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨，共創2026年勝利願景。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨前立委蔡壁如決定參選黨主席，與民眾黨代理黨主席黃國昌決戰。蔡壁如今表示，首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨，共創2026年勝利願景，其中有兩大關鍵特質，包括深入基層、了解民意；跨越立場、聆聽異見。蔡壁如也說，推動「大和解咖啡2.0」 促進朝野和解。

蔡壁如今在臉書寫下千字文表示，身為一個以改革為核心價值的政黨，民眾黨的使命不僅在於服務選民，更在於為台灣政治帶來嶄新的面貌。如果她有機會擔任民眾黨主席，首要目標是致力建構民眾黨成為一個溝通型的政黨。這不僅是一個口號，而是在民眾黨面對未來挑戰、實現改革時的一項重要戰略。

蔡壁如解釋，溝通型政黨有兩大關鍵特質，首先一個會溝通的政黨，必須願意主動走出辦公室，深入地方，走進社區，與基層民眾面對面互動，傾聽地方聲音，了解地方組織面臨的困境，同時向在地民眾傳遞民眾黨的價值與理念，我相信根據民意來修正我們的腳步，才會吸納更多支持民眾黨的力量。

其次，也要勇於跨出舒適圈，與「異溫層」進行對話。這包括那些可能對民眾黨有批評、不滿或質疑的朋友。在對話中，要學習放下情緒對立，民眾黨不能遠離台灣民意趨勢，就有機會找到更多解決問題的可能性。這才是真正的民主精神，也是一個成熟政黨應有的態度。

蔡璧如說，如有機會擔任黨主席，將推動攜手在野力量，迎接2026，共創制衡力量，「避免重蹈2024年分裂的覆轍」；推動「大和解咖啡2.0」，必須提前化解可能爆發的朝野對立與大罷免浪潮，為台灣的政局創造更穩定的環境。另外，她也提及先前與前主席柯文哲在北市府服務、獲台中市長盧秀燕邀請擔任台中市政府市政顧問等，以深耕地方經驗帶動全台改變。

蔡壁如強調，2026年不僅要打贏這場地方選舉，讓民眾黨取得更大的突破，更要凝聚所有可能的改革力量，用行動實現民眾對他們的期待。現在，她邀請所有關心台灣、關心民眾黨的夥伴，一起加入這場改革的旅程，攜手為台灣開創新局。

民眾黨 溝通 蔡壁如

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