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「基隆絕沛」鴨子划水推罷免 立委林沛祥：迎接挑戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥說，面對罷免不會迴避，會繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲，並推動基隆與台灣邁向更幸福、更宜居的未來。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥說，面對罷免不會迴避，會繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲，並推動基隆與台灣邁向更幸福、更宜居的未來。圖／林沛祥服務處提供

臉書有人成立「基隆絕沛」粉絲專頁，推動連署罷免國民黨立委林沛祥，在尚未成立實體連署站前，提供民眾下載連署連結資訊，號召民眾先在家中先寫好連署書。林沛祥表示，尊重及支持公民罷免權利，但民進黨政治操弄，會讓公民意志脫離初衷，踐踏民主價值。

立委在2月1日任職滿周年，選民依法可以發動罷免。全台各地都有「蓄勢待發」的罷免立委潮，基隆也捲入其中。臉書「基隆絕沛」粉專管理人貼文，在實體連署站開設前，希望基隆人先在家裡填寫連署書，寫完互相檢查，未來匯總給中選會會更順暢。完成連署書就成為絕沛罷免志工，日後若能在實體連署站幫1、2位不認識的長者填寫，也是拯救台灣憲政民主的先鋒。

粉專管理人表示，有人說現在倒數計時，再不開實體連署站會來不及，只說對了一部分，因為每個縣市狀況不太一樣，基隆絕沛有自己的作戰方式，倘若倉促成軍，導致連署站執行出狀況，或被惡意一舉打包吞走成千數百連署書，請問最後誰應該記上歷史罪名？

管理人還提醒支持者，不要先入為主預設基隆「藍大於綠」，所以林沛祥能逃過罷免。基隆絕沛展開罷免運動以來，林沛祥繼續吃播基隆美食，難道基隆人是選他當美食大使？其實這剛好證明林沛祥並不是一位認真為市民發聲的立法委員。

管理人說，罷免成功後，林沛祥能選擇投入全職美食家網紅，基隆市民也有機會選一個真正解決基隆發展困境的立委，並讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁少一個小幫手。一次下架林沛祥3+4年，罷免和重新選舉是CP值非常高的民主保護機制，經費非常划算。

面對罷免團體的訴求，林沛祥回應，選舉與罷免是憲法賦予公民的權利，是民主社會核心基石，他充分尊重與支持。然而民進黨近期發動大規模罷免行動，背後動機已遠非單純的民意展現，而是更像具政治目的的操弄，是對民主核心價值與公民權益的嚴重踐踏。

林沛祥說，政策可以討論，溝通應該理性，罷免更需要合法。民進黨應該誠實面對施政問題，回應社會的真正期待，而非以濫用公民權益的方式攻擊異己。民主社會應珍視多元聲音與不同立場的存在，不應被短視的政治操弄破壞。

林沛祥認為，基隆市民會用理性與事實來判斷他的所作所為，相信不會輕易被特定政黨的操作所迷惑。面對罷免，他不會迴避，更有信心迎接挑戰，繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲，並推動基隆與台灣邁向更幸福、更宜居的未來。

基隆市立委林沛祥說，面對罷免不會迴避，會繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲，並推動基隆與台灣邁向更幸福、更宜居的未來。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥說，面對罷免不會迴避，會繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲，並推動基隆與台灣邁向更幸福、更宜居的未來。圖／林沛祥服務處提供
臉書「基隆絕沛」粉絲專頁管理人，推動連署罷免國民黨立委林沛祥，並號召民眾先在家中先寫好連署書。圖／取自基隆絕沛粉絲專頁
臉書「基隆絕沛」粉絲專頁管理人，推動連署罷免國民黨立委林沛祥，並號召民眾先在家中先寫好連署書。圖／取自基隆絕沛粉絲專頁

基隆 林沛祥 罷免

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