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蔡壁如拜年信「柔性空戰」 民眾黨黨員：奇怪的舉動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，將與代理主席黃國昌角逐黨魁。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，將與代理主席黃國昌角逐黨魁。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，將與代理主席黃國昌角逐黨魁。不過，有黨員今秀出一封來自蔡壁如的拜年信，直呼「滿奇怪的舉動」，雖然內容未提及選舉訊息，但時間耐人尋味，猶如黨主席選舉的第一步，也分析蔡可能滿著急，希望能積極接觸黨員。

民眾黨1月19日改選中央委員、中央評議委員，蔡壁如此次獲得31票黨代表支持，當選新一任中央委員，是9席票選中央委員中的第5名。民眾黨主席補選將於下月2月15日舉行，由黨員直選投票。

蔡壁如今在臉書指出，身為一個以改革為核心價值的政黨，民眾黨的使命不僅在於服務選民，更在於為台灣政治帶來嶄新的面貌。如果蔡壁如有機會擔任台灣民眾黨黨主席，她的首要目標是致力建構台灣民眾黨成為一個溝通型的政黨。這不僅是一個口號，而是在民眾黨面對未來挑戰、實現改革時的一項重要戰略。

不過，民眾黨有些黨員近日收到一封來自蔡壁如的拜年信，標題是「『金蛇迎門 財運新年』蔡壁如祝福您蛇麼都順利」，內容為「感謝您在2024年的陪伴，2025年讓我們一路成長茁壯！新的一年，在此衷心的祝福您 新春靈蛇動，蛇年新輝煌，新春快樂！」附上一張喜氣的賀卡，署名前立委蔡壁如。

有黨員分析，蔡壁如知道一些內部黨員對她有聲音，她現在應該滿著急，急欲在空戰、聲量或接觸黨員有更多積極展現。這封拜年信的內容簡單，完全沒有提及任何選舉訊息，但她在這個時間點、做此事，背後意圖顯而易見，也認為蔡壁如為了黨主席選舉，明顯無所不用其極，這是參選的起手式，未來再出招也不意外。

其他黨員發現，蔡壁如寄出多少量不得而知，據他所知，目前收到信的黨員多是新北蘆洲地區，不禁質疑蔡壁如的黨員資料哪裡來，畢竟黨中央對於2位候選人應是公平對待，不至於提供相關個資。

民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，有黨員今秀出一封來自蔡壁如的拜年信，直呼「滿奇怪的舉動」，雖然內容未提及選舉訊息，但時間耐人尋味。圖／讀者提供
民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席，有黨員今秀出一封來自蔡壁如的拜年信，直呼「滿奇怪的舉動」，雖然內容未提及選舉訊息，但時間耐人尋味。圖／讀者提供

台灣民眾黨 蔡壁如

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