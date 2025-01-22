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韓國瑜率團訪美國國會 盼美國維持軍援承諾

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，中午與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，中午與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會。記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜訪美國國會，與友台聯邦眾議員舉行午餐會；民主黨籍眾議員柯斯塔（Jim Costa）表示，會中特別提到，希望美國維持提供台灣100億美元的軍援承諾，

我國跨黨派代表團21日拜會美國國會，韓國瑜表示，21日除了拜訪友台小組等國會議員，也期待「美台雙重課稅快速減免法案」已在眾議院通過，也能夠在參議院盡快通過。

代表團上午先兵分二路，由韓國瑜和國民黨立委柯志恩、民進黨立委王定宇，以及我駐美代表俞大㵢先拜會聯邦眾議院共和黨會議主席麥克林（Lisa McClain）。

雙方交流約15分鐘，韓國瑜在離開時說麥克林看全世界都笑嘻嘻的，只有對中國大陸沒有笑嘻嘻；麥克林則說，她想要再次訪台享用台灣的食物；麥克林去年4月曾率「美國眾議院跨黨派訪問團」訪問台灣。

代表團21日中午則全員與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會；美國眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）亦出席參加。

共和黨籍眾議員塞爾夫（Keith Self）表示，這場會議主要重申美台關係友好，以及美國對台的跨黨派支持；賽爾夫也說，美國必須加速對台軍售案的交貨。

柯斯塔則說，台灣明顯在晶片製造與AI人工智慧的發展上扮演關鍵角色，認為美國必須繼續保持與台灣合作，同時支持台灣嚴防中國大陸的侵台意圖。

柯斯塔說，雙方在午餐會主要交流美台共同的挑戰，以及美國對台的支持，並指出，會中也提及美國應該維持提供台灣100億美元的軍援承諾。

美國於2022年簽署2023國防授權法案，授權自2023年至2027年提供台灣100億美元軍援。

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，由韓國瑜和國民黨立委柯志恩、民進黨立委王定宇，以及我駐美代表俞大㵢上午先拜會聯邦眾議院共和黨會議主席麥克林（Lisa McClain）。記者陳熙文／攝影
立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜會美國國會，由韓國瑜和國民黨立委柯志恩、民進黨立委王定宇，以及我駐美代表俞大㵢上午先拜會聯邦眾議院共和黨會議主席麥克林（Lisa McClain）。記者陳熙文／攝影

國防授權法案 美國 軍售 軍援 韓國瑜

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