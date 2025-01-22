韓國瑜率團訪美國國會 盼美國維持軍援承諾

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團21日拜訪美國國會，與友台聯邦眾議員舉行午餐會；民主黨籍眾議員柯斯塔（Jim Costa）表示，會中特別提到，希望美國維持提供台灣100億美元的軍援承諾，

我國跨黨派代表團21日拜會美國國會，韓國瑜表示，21日除了拜訪友台小組等國會議員，也期待「美台雙重課稅快速減免法案」已在眾議院通過，也能夠在參議院盡快通過。

代表團上午先兵分二路，由韓國瑜和國民黨立委柯志恩、民進黨立委王定宇，以及我駐美代表俞大㵢先拜會聯邦眾議院共和黨會議主席麥克林（Lisa McClain）。

雙方交流約15分鐘，韓國瑜在離開時說麥克林看全世界都笑嘻嘻的，只有對中國大陸沒有笑嘻嘻；麥克林則說，她想要再次訪台享用台灣的食物；麥克林去年4月曾率「美國眾議院跨黨派訪問團」訪問台灣。

代表團21日中午則全員與「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）等友台議員舉行午餐會；美國眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）亦出席參加。

共和黨籍眾議員塞爾夫（Keith Self）表示，這場會議主要重申美台關係友好，以及美國對台的跨黨派支持；賽爾夫也說，美國必須加速對台軍售案的交貨。

柯斯塔則說，台灣明顯在晶片製造與AI人工智慧的發展上扮演關鍵角色，認為美國必須繼續保持與台灣合作，同時支持台灣嚴防中國大陸的侵台意圖。

柯斯塔說，雙方在午餐會主要交流美台共同的挑戰，以及美國對台的支持，並指出，會中也提及美國應該維持提供台灣100億美元的軍援承諾。