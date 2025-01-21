快訊

政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

黃國昌稱未癱瘓國家 總統府嗆：話術！公然誤導民眾

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。總統府發言人郭雅慧說，「這是話術，公然誤導台灣民眾」，她也直言「這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂」。

郭雅慧透過臉書表示，今年度中央政府總預算今天三讀通過，減列2075億元，凍結2698億元之多，刪減與凍結金額皆創史上最高。對此，民眾黨團總召黃國昌竟公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。「我要提醒國人，這是話術，公然誤導台灣民眾」。

她表示，黃國昌委員不敢說的是，今年和去年總預算歲出規畫，多了2806億元到底用途在哪裡。其實，這筆預算用於新增建設，其中最大宗的是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億、以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

「為何我要詳列出來，因為這裡正是黃國昌話術之所在。」郭雅慧說，在野黨刪砍的並不只建設，此次史無前例地，刻意刪除與大量凍結的是「業務費」，這正是攸關每個公務部門，每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用；有的被刪減三成，有的被凍結七成，要解凍還須赴立法院報告。「因此名為凍結，實為刪除」。大家可以看看去年遭凍結的預算有沒有全數解凍就了解。

郭雅慧說表示，而少掉這些未必多數卻極為關鍵的業務費，無論新增建設有沒有被刪凍，勢必造成難以順利推動。

郭雅慧說，「難道黃國昌委員連業務費影響範圍都搞不清楚？也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作？選定了最不可或缺的維生命脈，掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？

郭雅慧表示，「不一樣的！這不是數字差不多的數學題。這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂。」

民眾黨 立法院 黃國昌

延伸閱讀

影／黃國昌擔任民眾黨主席「民調支持者多」 江和樹籲：趕緊協調

影／刪預算遭抹黑...黃國昌：賴清德、卓榮泰騙人 數學不會騙

業務費遭凍70% 總統府：總預算審查不該癱瘓國家運作

預算遭刪減凍結逾7成 總統府：不該癱瘓國家運作

相關新聞

黃國昌稱未癱瘓國家 總統府嗆：話術！公然誤導民眾

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。...

桃園6藍委罷免行動拚2月中送件 藍營主委：盼適可而止

多地掀起罷免浪潮，桃園市有公民團體喊出「光復桃園，六區全罷」，瞄準桃園市6席藍委，目前預估過年前6區罷免提議人數可望達到...

談台灣民主經驗 蔡英文：必須花很多時間溝通

前總統蔡英文今天與哈佛大學、麻省理工學院學生交流，談及台灣的民主經驗時，她表示，在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立...

川普退WHO 醫界聯盟：新平衡台灣機會更多

美國總統川普宣誓就職後，簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織（WHO）。行政院政務委員陳時中樂觀看待，認為世界趨向跟理...

貓派來了！蕭美琴澎湖慰勉海巡 幫虎井嶼貓群「加菜」

農曆春節即將到來，蕭美琴副總統今天上午，由海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署副署長謝慶欽陪同，搭乘海巡艇前往澎湖虎井安檢所...

拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

針對國民黨區域立委，各地皆有罷免團體展開連署，藍委賴士葆也在罷免之列。賴士葆今日拋出修憲，把罷免總統的門檻修到跟立委一樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。