黃國昌稱未癱瘓國家 總統府嗆：話術！公然誤導民眾

立法院今三讀通過今年度中央政府總預算，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。總統府發言人郭雅慧說，「這是話術，公然誤導台灣民眾」，她也直言「這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂」。

郭雅慧透過臉書表示，今年度中央政府總預算今天三讀通過，減列2075億元，凍結2698億元之多，刪減與凍結金額皆創史上最高。對此，民眾黨團總召黃國昌竟公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。「我要提醒國人，這是話術，公然誤導台灣民眾」。

她表示，黃國昌委員不敢說的是，今年和去年總預算歲出規畫，多了2806億元到底用途在哪裡。其實，這筆預算用於新增建設，其中最大宗的是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億、以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

「為何我要詳列出來，因為這裡正是黃國昌話術之所在。」郭雅慧說，在野黨刪砍的並不只建設，此次史無前例地，刻意刪除與大量凍結的是「業務費」，這正是攸關每個公務部門，每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用；有的被刪減三成，有的被凍結七成，要解凍還須赴立法院報告。「因此名為凍結，實為刪除」。大家可以看看去年遭凍結的預算有沒有全數解凍就了解。

郭雅慧說表示，而少掉這些未必多數卻極為關鍵的業務費，無論新增建設有沒有被刪凍，勢必造成難以順利推動。

郭雅慧說，「難道黃國昌委員連業務費影響範圍都搞不清楚？也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作？選定了最不可或缺的維生命脈，掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？

郭雅慧表示，「不一樣的！這不是數字差不多的數學題。這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂。」